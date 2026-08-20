Чемпион Европы из Чехии заявил, что русские "отличные ребята" и отказался "впутываться в политику"

19-летний чешский пловец Мирослав Кнедла после победы на чемпионате Европы в Париже выступил в поддержку участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Чемпион заявил, что считает россиян сильными соперниками и не намерен связывать спорт с политическими спорами.

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Кнедла стал одним из главных открытий чемпионата Европы по водным видам спорта, выиграв финал на дистанции 50 метров на спине. В решающем заплыве представитель Чехии опередил российского рекордсмена мира Климента Колесникова на одну сотую секунды, а еще одного россиянина Павла Самусенко на три сотые.

После соревнований чех рассказал, что был рад разделить пьедестал с российскими спортсменами. По его словам, для него важно выступать против сильнейших соперников, поскольку только в таких условиях можно объективно оценить собственный уровень.

"Я счастлив, что могу плавать вместе с российскими спортсменами", – заявил Кнедла в интервью изданию "Чемпионат".

Пловец отметил, что хорошо знаком с Колесниковым и Самусенко, общался с ними на международных турнирах и поддерживает нормальные отношения за пределами бассейна.

"Паша и Климент – отличные ребята. Я общаюсь и с другими российскими пловцами. У нас есть общие интересы, мы находим общий язык. Для меня это просто спорт", – сказал чемпион Европы.

Кнедла также признал, что его взгляды могут вызвать недовольство части соотечественников, однако подчеркнул, что не собирается менять свою позицию.

"Стараюсь не впутываться в политику. Моя задача – плыть, показывать лучший результат и делать это честно", – заявил спортсмен.

По словам чеха, победа над такими соперниками, как Колесников и Самусенко, делает спортивный успех более значимым как для него лично, так и для чешского плавания в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле Североевропейские федерации плавания (Эстония, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Литва, Латвия, Исландия и Фарерские острова) отказались поддержать решение о возвращении российских и белорусских спортсменов с национальной символикой. При этом организации заявили о готовности бойкотировать проведение турниров под эгидой World Aquatics в ближайшие годы.

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