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"Челси" определился с судьбой Мудрика после провала сборной Украины на Евро-2024

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,9 т.
'Челси' определился с судьбой Мудрика после провала сборной Украины на Евро-2024

Лондонский "Челси" не рассматривает возможность продажи или аренды вингера сборной Украины Михаила Мудрика. К английскому клубу относительно возможности перехода нашего соотечественника зимой обращались несколько топ-клубов, однако все они были отвергнуты.

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Об этом информирует London Is Blue Podcast. Руководство "синих" уверено в том, что новый тренер команды Энцо Мареска по своему видению футбола практически идеально подходит для Мудрика. Итальянский специалист должно раскрыть все сильные стороны Михаила и улучшить его игру.

"Челси" определился с судьбой Мудрика после провала сборной Украины на Евро-2024
"Челси" определился с судьбой Мудрика после провала сборной Украины на Евро-2024

Кроме того, "аристократам" очень помог ранний вылет сборной Украины с Евро-2024. Наша команда завершила турнир уже после группового этапа, что позволит Мудрику провести полноценную предсезонную подготовку. Кроме того, молодой вингер на континентальном первенстве получил новый важный опыт.

"Челси" определился с судьбой Мудрика после провала сборной Украины на Евро-2024

Отметим, что после вылета украинской команды с чемпионата Европы Мудрик гневно отреагировал на слухи о том, что он получил травму перед решающей игрой с Бельгией в тренажерном зале. Ранее стало известно, что "Челси" не отпустил игрока на Олимпиадлу-2024.

"Челси" определился с судьбой Мудрика после провала сборной Украины на Евро-2024

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реала" начал разрабатывать конкретный план на случай ухода из команды вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

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