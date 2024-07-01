'Челси' определился с судьбой Мудрика после провала сборной Украины на Евро-2024

Лондонский "Челси" не рассматривает возможность продажи или аренды вингера сборной Украины Михаила Мудрика. К английскому клубу относительно возможности перехода нашего соотечественника зимой обращались несколько топ-клубов, однако все они были отвергнуты.

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Об этом информирует London Is Blue Podcast. Руководство "синих" уверено в том, что новый тренер команды Энцо Мареска по своему видению футбола практически идеально подходит для Мудрика. Итальянский специалист должно раскрыть все сильные стороны Михаила и улучшить его игру.

Кроме того, "аристократам" очень помог ранний вылет сборной Украины с Евро-2024. Наша команда завершила турнир уже после группового этапа, что позволит Мудрику провести полноценную предсезонную подготовку. Кроме того, молодой вингер на континентальном первенстве получил новый важный опыт.

Отметим, что после вылета украинской команды с чемпионата Европы Мудрик гневно отреагировал на слухи о том, что он получил травму перед решающей игрой с Бельгией в тренажерном зале. Ранее стало известно, что "Челси" не отпустил игрока на Олимпиадлу-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реала" начал разрабатывать конкретный план на случай ухода из команды вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

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