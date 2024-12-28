Человек 400 шрамов. Украинский голкипер с изуродованным лицом стал настоящей легендой в НХЛ

96 лет назад, 28 декабря 1928, родился Терри Юки Савчук, один из лучших голкиперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Прозвище "Юки" (Ukey) Терри получил из-за украинского происхождения, именно так тогда называли в НХЛ этнических украинцев.

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Он родился в рабочем пригороде Виннипега в семье украинских эмигрантов и был третьим сыном супругов. Его назвали Тарасом.

Фантастическую историю нашего соотечественника, который оставил неизгладимый след в истории НХЛ рассказал паблик Diaspora.ua. Савчук умер 31 мая 1970 в Нью-Йорке, став за свою карьеру лучим вратарем Лиги 1952, 1953, 1955 и 1965 годов. Он известен как "человек 400 шрамов" и "вратарь № 1 мирового хоккея".

Увлекшись хоккеем вслед за старшим братом Михаилом (Майком), уже в 15 лет Терри стал местной знаменитостью: его взяли в юношескую виннипежскую бейсбольную команду Elmwood Giants и в то же время он дебютировал в местной хоккейной команде Winnipeg Monarchs, поражая своей и готовой. Вскоре уже несколько лучших клубов сразятся за Терри, а он станет настоящей звездой хоккея.

Всего Терри провел 1034 матча. Одержал 447 побед в регулярных чемпионатах, среди них рекордные 103 "сухих".

Трудно представить, что при этом у него было немало проблем со здоровьем. С детства страдал от боли в спине, которая не позволяла ему выпрямить спину (отсюда его известная гориллоподобная поза вратаря на полусогнутых коленях).

Перелом руки в детстве и нежелание сказать о нем родителям имели роковые последствия – в результате одна рука была значительно короче другой. Весьма рано оказалось, что Терри имеет артрит. А к этому добавилось множество травм – сильно поврежденный шайбой глаз в подростковом возрасте, перерезанные коньком все сухожилия на левой руке во время игры (причем Терри тогда продержался до завершения полутайма, несмотря на боль и кровотечение).

Несмотря на все, преодолевая боль и самого себя, Терри не просто выходил на лед, он побеждал, чего бы ему это ни стоило. И даже выигрывал Кубки Стэнли.

В 1954 году он попал в страшную автомобильную катастрофу и переломил ребра и разорвал легкие. Но ему удалось снова выжить, восстановиться и уже через год он в очередной раз завоевал Кубок Стэнли в составе своей команды.

Но, казалось, несчастья просто преследуют его. У него обнаружили мононуклеоз, преодолеть который было практически невозможно, из-за конфликта его передали в другой клуб, жена бросила. Выход Терри искал сперва в алкоголе, затем покинул хоккей и попытался жить "нормальной" жизнью, работал менеджером. Но такая жизнь его не радовала.

После двух очень сложных операций на позвоночнике в 1966 году Терри Савчук наконец-то смог выпрямить спину и тогда признался секрет своей вратарской позы. А также вернулся в спорт. Вновь были победы, Кубок Стэнли, а также новые травмы, конфликты. В конце концов, трагическая ссора и драка с товарищем по клубу завершилась тяжелыми травмами, несовместимыми с продолжением карьеры. Очевидно, это было единственное, что могло отобрать у 40-летнего Терри волю к жизни.

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