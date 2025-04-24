'Быть дома в Украине': Магучих заявила, что из-за России ей 'становится только сложнее'

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призналась, что ей с каждым стартом все труднее выступать на международных соревнованиях на фоне войны в Украине. По словам нашей соотечественницы, ранее она думала, что опыт первого года вторжения РФ будет помогать ей абстрагироваться от событий, но этого не произошло.

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Об этом Магучих заявила в интервью официальному сайту Бриллиантовой лиги, первый этап которой состоится уже 26 апреля в Китае. Рекордсменка мира в прыжках в высоту выразила надежду на то, что сможет готовиться к Играм в Лос-Анджелесе-2028 в родном Днепре.

"После первого, 2022-го, года войны я думала, что будет легче благодаря опыту, который ты приобретаешь. Но теперь я понимаю, что становится только сложнее. С каждым годом все сложнее находиться за границей и быть дома в Украине всего два месяца. Тяжелее уезжать и знать, что вернешься только в конце сезона в октябре, потому что ты не можешь тренироваться в родном городе. Я очень надеюсь, что к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе я снова смогу тренироваться в Днепре. Эта надежда помогает мне быть в форме и продолжать свою работу", – сказала Магучих.

Накануне старта Бриллиантовой лиги-2025 Ярослава рассказала о важном изменении в карьере, которое касается ее непосредственных выступлений в секторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте на чемпионате Европы 2025 года в помещениях Ярослава Магучих провела самую короткую квалификацию в своей карьере.

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