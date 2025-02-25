'Был недовеском': в России испугались боев Усика с Биволом и Бетербиевым

Российским боксерам Артуру Бетербиеву (21-1, 20 КО) и Дмитрию Биволу (24-1, 12 КО) не стоит даже пытаться выходить на ринг против объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (23-0, 14 КО). Украинец уже давно находится в королевском дивизионе, превосходя оппонентов из РФ.

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Об этом в интервью порталу заявил mma.metaratings.ru президент промоушна Fight Nights Камил Гаджиев. По его словам, его соотечественники уступают Усику в силе, мощи и весе, так что подобные противостояния лишены всякого смысла и интереса со стороны болельщиков.

"Когда Усик и Бетербиев дрались, Артур был недовеском в 91 кг. Сейчас Усик уже перешел в супертяжелый вес, и я не думаю, что бой Усик – Бетербиев возможен. Так же, как невозможен бой Бивол – Усик. Потому что они представители разных весовых категорий", – сказал Гаджиев.

Отметим, что в минувшую субботу Бивол победил Бетербиева решением большинства судей в реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Во время вечера бокса в Эр-Рияде Усик своим поступком довел до истерики россиян.

Отметим, что на мировом первенстве и Играх в Лондоне Усик победил Бетербиева с одинаковым счетом 17:13. Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров. Также россиянин жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Как сообщал OBOZ.UA, Артур Бетербиев отказался боксировать с Александром Усиком в тяжелом или супертяжелом дивизионе.

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