Фигуристка-чемпионка, с которой нарушил закон Путин, стала посмешищем в сети после своего заявления про шоу Навки: Будет позориться четвёртый год

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова оказалась в центре скандала после слов о своей роли ведущей на шоу Татьяны Навки "Ледниковый период". Съемки нового сезона стартовали 14 января на Первом канале.

23-летняя Загитова в интервью ТАСС призналась: "Уже прошло достаточное количество времени для того, чтобы я стала более уверенной. Три года прошло, было очень много разных проектов. Я выросла не только в возрасте, но и, конечно, ментально".

Она добавила, что теперь чувствует себя спокойной и открытой и старается быть "просто самой собой".

Однако реакция пользователей сети оказалась крайне критической. Болельщики тут же высмеяли её слова о "возрасти" и "ментальном росте", а также фразы вроде "самоощущение себя". "В возрасте выросла, но ментально так и осталась на уровне девочки-подростка. И говорить так и не научилась", — написал один из пользователей.

Другой добавил: "В возрасте выросла, в ментальности метнулась, в самоощущении ощутилась, так и проявилась".

Многие подписчики усомнились в профессионализме Загитовой как ведущей и выразили сомнения, что она когда-либо станет участницей проекта: "Будет позориться четвёртый год под брызги розового сиропа от поклонников, получит ещё одну премию, а потом будет всем рассказывать, какая она профи".

Некоторые также отметили, что заявление фигуристки стало поводом для ностальгии по её прежнему образу: "Эх, Алина раньше была невероятной скромной красоткой, что с тобой стало, шоу-бизнес тебе на пользу не пошёл".

Несколько недель назад Загитова стала объектом насмешек болельщиков после того, как показала один из своих новогодних подарков.

Как сообщал OBOZ.UA, перед прошлыми выборами в РФ 3 марта 2018 года на московском стадионе "Лужники" состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. В мероприятии приняли участие многие известные спортсмены, в частности – 15-летняя Загитова, что запрещено законами РФ.

