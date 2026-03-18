Британский лыжник напился прямо в гонке Кубка мира и финишировал пьяным в стельку с участницами женского заезда. Видео

Британский лыжник Габриэль Гледхилл стал героем одной из самых необычных историй Кубка мира по лыжным гонкам в Осло, завершив сложную 50-километровую дистанцию полностью пьяным. 23-летний спортсмен занял 67-е место после того, как принимал алкогольные напитки, которые предлагали фанаты вдоль трассы.

Гледхилл открыто признал произошедшее сразу после финиша. Он рассказал, что во время гонки выпил от десяти до двенадцати банок пива и около пяти рюмок Jägermeister. "На трассе мне предложили много алкоголя, я закончил довольно пьяным, но было весело", — признался он медиа, отметив, что эффекты алкоголя ощущались даже на финише.

В одном из эпизодов ему дали напиток, который оказался не пивом, а ополаскивателем для рта. Ошибка вызвала рвоту на протяжении значительной части гонки. Несмотря на это, он продолжил дистанцию и на финише также принимал предложения попробовать снюс — влажный табак, популярный в странах Скандинавии.

Гледхилл, который живет в Норвегии и тренируется в Лиллехаммере уже пять лет, получил отказ в заявке на постоянное проживание из-за несоответствия финансовым требованиям. Если он не решит этот вопрос до конца марта, ему может грозить выезд из страны, что ставит под угрозу его карьеру в лыжных гонках. Сам спортсмен признает, что уход, вероятно, станет концом его спортивной карьеры, так как вся тренировочная среда находится в Норвегии.

Поведение Гледхилла вызвало критику в спортивной среде. Некоторые отметили, что его поступок не соответствует уровню соревнований, особенно после того, как его обогнали участницы женской гонки, стартовавшие на 45 минут позже. Тем не менее сам лыжник утверждает, что не мешал другим спортсменам и не нарушал ход гонки.

Несмотря на скандал, организация Кубка мира отреагировала в более мягком ключе в социальных сетях, поделившись видео лыжника с пивом и подчеркнув его характер и внимание медиа к спорту.

