Бред или гениальность? Легендарный Платини призвал к революции в правилах футбола

Легендарный капитан сборной Франции Мишель Платини призвал к революционным изменениям в правилах футбола. Трехкратный обладатель "Золото мяча" выразил уверенность в том, что сегодня нужно уменьшить количество игроков на поле, что способствовало бы увеличению скоростей и зрелищности матчей.

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Такое мнение Платини озвучил в интервью RMC Sport, пишет портал sofoot.com. Чемпион Европы 1984 года отметил, что в начале прошлого века люди не обладали настолько сильными физическими данными, как это происходит сейчас, из-за чего в современном футболе на поле у игроков гораздо меньше свободных зон.

"Возможно, нам стоит подумать над тем, чтобы убрать одного игрока и сделать команды по 10 футболистов. В 1900 году в футбол играли 11 игроков, но в 1900 году игроки бегали меньше, чем сегодня, они были менее сильны, они бежали медленнее. Проблема в том, что центральные защитники и вратарь касаются мяча чаще, чем полузащитники. Люди моего поколения уже мало смотрят футбол, потому что не находят в себе отклик. Я смотрел матч Евро-84 Франция – Португалия. Там не было пасов назад. А сейчас люди делают передачи ради контроля", – сказал бывший президент Европейского футбольного союза (УЕФА).

Ранее на старте обновленной Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" установила исторический рекорд турнира, забив девять голов в одном матче.

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