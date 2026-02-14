Бразилия завоевала первое 'золото' в истории зимних Олимпийских игр. Видео

Лукас Пиньейро Браатен принес Бразилии историческую победу на Олимпиаде-2026 в Милане, выиграв соревнования в гигантском слаломе. Южноамериканская страна впервые поднялась на высшую ступень пьедестала на зимних Играх.

Видео дня

Представитель Бразилии по итогам двух попыток показал лучшее суммарное время и опередил швейцарца Марко Одерматт на 0,58 секунды.

Третьим стал еще один швейцарец. Для Одерматта эта награда стала уже третьей на Играх-2026, однако пока без "золота".

Браатен, ранее выступавший за Норвегию, сменил спортивное гражданство и с сезона-2024/25 представляет Бразилию. Его триумф стал сенсацией турнира с учетом доминирования европейцев в горнолыжных дисциплинах.

После финиша спортсмен признался, что пережил особенный момент. Он отметил, что всегда верил в возможность написать новую историю для страны и подчеркнул, что испытывает гордость за возможность представлять Бразилию. По словам Браатена, эта победа стала результатом сложного решения сменить флаг и доказательством того, что риск был оправдан.

Одерматт, комментируя результат, заявил, что доволен своим выступлением, но признал, что соперник в этот день оказался быстрее. Швейцарец подчеркнул, что борьба была честной и плотной, а разница в несколько десятых секунды стала решающей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!