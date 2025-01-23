'Борьба с неугодными': чемпион ОИ из РФ назвал допинг 'смешным поводом для отстранения' россиян

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев потребовал от Всемирного антидопингового агентства (WADA) отменить дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой за употребление допинга. Бывший биатлонист применение спортсменкой запрещенных веществ "смешным поводом" для отстранения.

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Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Россиянин лицемерно стал отрицать, что Валиева употребляла триметазидин, а также обвинил WADA в предвзятом отношении к представителям страны-агрессора, которая ранее построила государственную систему допинга.

"Нужно оставить в покое Камилу, а WADA должно отменить ее дисквалификацию. То, что нашли у нее в пробе, – это же просто смешной повод для отстранения! Триметазидин вообще не влияет ни на что, и доза была минимальная. Аргументы о том, что это было лекарство ее дедушки, почему-то не приняли во внимание. Пострадала не только невиновная Камила, но и наша команда, лишившаяся золотых медалей Олимпиады. WADA должен быть не избирательным карательным органом, а справедливым, который прежде всего нацелен на борьбу с реальными допингистами, а не на борьбу с неугодными государствами и национальностями", – сказал Васильев.

Ранее Валиева отметилась эпичным прогибом перед диктатором Владимиром Путиным заявив, что главарь Кремля всегда "дает дорогу молодым".

Напомним, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества. Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Международный олимпийский комитет (МОК) официально лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали Пекина-2022 из-за допинга Камилы Валиевой.

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