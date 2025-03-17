Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев набросился с критикой на премьер-министра Польши Дональда Туска, которого расстроила победа россиянки Мирры Андреевой над Игой Швентек на крупном теннисном турнире. Представитель страны-агрессорки назвал политика больным человеком и обвинил его в попытках разъединить людей.

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Такое неадекватное заявление Васильев сделал в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Бывший биатлонист и приспешник диктаторского режима Владимира Путина повторил традиционные пропагандистские нарративы кремлевское пропаганды о спорте вне политики".

"Другого и не следовало от них ожидать. Эти люди уже давно больные, откровенно говоря. По-другому это невозможно назвать. Спорт, в частности, теннис в данном случае пытается объединить и сблизить людей, а такие больные политики, как Туск, пытаются привнести как можно больше раздора между людьми. Можно только его пожалеть. Как у нас говорят, на больных не обижаются. Это поговорка максимально применима к Дональду Туску", – сказал Васильев.

Отметим, что Андреева в итоге выиграла супертурнир в американском Индиан-Уэллсе, победив в финале Арину Соболенко из Беларуси.

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