Боксер поднялся с нокдауна и сенсационно нокаутировал непобедимого чемпиона Европы. Видео

Выступающий за Великобританию Эко Эссуман (20-1, 8 КО) сотворил грандиозную сенсацию на вечере бокса в Бирмингеме. На ринге Resorts World Arena 35-летний уроженец Ботсваны нанес первое поражение в карьере чемпиону Европы WBO в полусреднем весе Оуэну Куперу (10-1, 4 КО).

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Поединок проходил феерически. Уже в 6-м раунде Купер не выдержал натиска соотечественника и был вынужден взять колено. К 9-й трехминутке он смог прийти в себя и мощным ударом в челюсть отправить Эссумана в нокдаун.

Однако вместо того, чтобы развить свой успех, Оуэн в 10-м раунде пропустил хук, ставший фатальным. Купер зашатался. Эссуман бросился на добивание и несколькими ударами отправил чемпиона в нокаут.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети завирусилось видео с поединка в Бродмидоу (Австралия) между местными боксерам Брэндоном Грачем (2-0,1 КО) и Лиаму Таливаа (5-1, 2 КО). Сам бой прошел осенью 2023, но летом 2024 видео с него обрело новую жизнь, собрав полтора миллиона просмотров.

Грач поднялся с нокдауна и победил в этой встрече брутальным нокаутом, который успели окрестить нокаутом года.

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