В Австралии боксер поднялся с нокдауна и отправил непобедимого соперника в нокаут года. Видео

В сети завирусилось видео с поединка в Бродмидоу (Австралия) между местными боксерам Брэндоном Грачем (2-0,1 КО) и Лиаму Таливаа (5-1, 2 КО). Сам бой прошел осенью 2023, но летом 2024 видео с него обрело новую жизнь, собрав полтора миллиона просмотров.

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Грач победил в этой встрече брутальным нокаутом, который успели окрестить нокаутом года.

Поединок складывался для австралийца неудачно. За 30 минут до конца первого раунда Брэндон нахватался от соотечественника ударов, свалился на канвас, а судья отсчитал ему нокдаун. Поднявшись Грач моментально ответил нокдауном для Таливаа

Невероятная развязка случилась во второй трехминутке. На 5-й секунде первым же хуком Брэндон Грач намертво вырубил оппонента.

Момент провоцировал настоящую истерику у комментаторов, которые с большим трудом смогли подобрать слова.

10 июля Грач проведет свой третий бой на профессиональном ринге. Его соперником на шоу в Уоллонгонге станет местный боксер Джон Майла.

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