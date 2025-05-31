Бойца ММА едва не задушили на турнире из-за бездействия судьи. Видео

На турнире смешанных единоборств (ММА) Mas Fight в Камбодже едва не случилась трагедия — рефери вовремя не остановил бой после удушающего приёма. Инцидент вызвал волну критики в адрес организаторов и судейского корпуса.

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Поединок прошёл по экспериментальным правилам: один раунд длился девять минут, победа могла быть одержана только досрочно — нокаутом или болевым приёмом в стойке. Всё остальное соответствовало правилам тайского бокса — удары руками, ногами, локтями, коленями и активный клинч были разрешены.

Схватка завершилась досрочно после того, как один из участников применил удушающий приём.

Однако судья не вмешался вовремя, и проигравший находился без сознания гораздо дольше, чем это допустимо.

На видео видно, как боец безжизненно обвисает, в то время как противник продолжает удерживать захват, а рефери бездействует.

Пострадавшего привели в чувство, но инцидент оставил множество вопросов к профессионализму судьи и безопасности спортсменов.

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