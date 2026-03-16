Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова нелепо осудила бойкоти украинскими спортсменами соперников из России. Депутатка Государственной думы с традиционными кремлевскими нарративами назвала позицию наших соотечественников, которые "утомили уже всех", политической акцией.

Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт", комментируя отказ сборной Украины участвовать в церемонии закрытия Паралимпиады-2026. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК и Международного паралимпийского комитета (МПК) наказывать наших спортсменов.

"Бойкоты украинских спортсменов бессмысленны. Не думаю, что кто-то обращает внимания на это. Их бойкоты утомили уже всех. МОК и МПК нужно начать жестко пресекать такие действия. Вы же спортсмены, занимайтесь спортом, а не политическими вещами. То, что украинцы что-то бойкотируют, туда не пойдут, сюда не пойдут, это никак не влияет ни на политическую ситуацию, ни на что. На ваши бойкоты уже никто не обратит внимания. Только навредили своим спортсменам", – сказала Журова.

Накануне вице-чемпион Паралимпиады-2026 Павел Баль эмоционально высказался о допуске россиян к соревнованиям под флагом и гимном.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкие и чешские спортсмены отказались приветствовать гимн России на Паралимпийских играх 2026 года и отвернулись от флага РФ.

