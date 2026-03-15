'Да пошли те русские в ж*пу. Они уже достали'. Вице-чемпион Паралимпиады-2026 не сдержал эмоций после гонки. Видео

Украинский паралимпиец Павел Баль эмоционально прокомментировал результат лыжной гонки на 20 км на Паралимпиаде-2026, где остановился в шаге от награды. Спортсмен однозначно ответил, что для него хуже остаться без медали чем оказаться на пьедестале рядом с представителем России.

В соревнованиях в классе сидячи Баль финишировал четвертым. От "бронзы" его отделили 11,5 секунды.

В комментарии для Суспільне Спорт Баль заявил, что не считает присутствие россиян причиной отказываться от медали, подчеркнув: "Та пішли ті росіяни до сраки, вони вже дістали".

Он добавил, что в случае третьего места спокойно забрал бы свою награду и "послал его под три черта", отметив, что для него главное брать медали, а в этот раз "сегодня не получилось".

Баль является одним из наиболее опытных украинских паралимпийцев. На Играх-2026 в Италии он завоевал "серебро" в смешанной эстафете по паралыжным гонкам, став первым представителем Украины, которому удалось выиграть медали как на зимних, так и на летних Паралимпийских играх.

Павел Баль родился во Львовской области. В молодости он уехал на заработки в Польшу, где попал в дорожно-транспортное происшествие и после тяжелых травм перенес высокую ампутацию обеих ног.

Поддержка семьи и друзей помогла ему вернуться к активной жизни. Сначала спортсмен пытался ходить на протезах, однако из-за сложности этого процесса начал заниматься спортом: биатлоном и лыжными гонками, а позже переключился на велоспорт на ручном велосипеде.

На Паралимпиаде-2024 в Париже Баль завоевал "бронзу" в велоспорте на хендбайке. Позже он выиграл еще одну "бронзу" на чемпионате мира по велоспорту в Цюрихе.

С 2005 по 2006 год Баль служил в Вооруженных силах Украины в десантных войсках. Позже, с 2013 по 2016 год, работал в Государственной службе охраны.

Травму спортсмен получил в 2017 году, после чего начал заниматься лыжными гонками в 2018-м. В зимних дисциплинах он завоевал "бронзу" в смешанной эстафете на этапе Кубка мира 2019 года, а на чемпионате мира 2021 года выиграл два "золота": в смешанной эстафете по лыжным гонкам и в индивидуальной гонке по биатлону.

