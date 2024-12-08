БК 'Днепр' во второй раз в сезоне победил 'Ривне' в Суперлиге Favbet

Чемпион Украины по баскетболу Днепр одержал победу в центральном матче уик-энда Суперлиги Favbet, обыграв в Луцке Ривне. Встреча завершилась со счетом 66:88.

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Ривне удачно начал матч, совершив рывок 9:0 на старте игры, но Днепр вернулся еще в первой четверти и получил минимальное лидерство по итогам стартовой десятиминутки. Во второй четверти днепряне перехватили инициативу и получили двусмысленное преимущество еще до большого перерыва. Главным оружием чемпионов к большому перерыву стали дальние броски — Днепр реализовал 10 из 16 трехочковых за две четверти.

После большого перерыва Днепр увеличил преимущество и уверенно удерживал лидерство в финальной сирене. Команда Владимира Коваля победила со счетом - 88:66.

Днепр компенсировал 24 потери высокими бросковыми показателями (53% двухочковых, 51% трехочковых) и выиграл противостояние под щитами. Самым результативным игроком матча стал форвард Днепра Игорь Дубоненко, набравший 19 очков, реализовав 6 из 7 трехочковых и повторив рекорд сезона по количеству точных дальних в одной игре.

Днепр одержал свою восьмую победу в сезоне и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. Ривне проиграл в четвертый раз и с 8 победами продолжает третьим в Суперлиге Favbet.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

Ривне - Днепр 66:88 (22:23, 14:26, 15:20, 15:19)

Ривне : Головчик 21 + 3 перехвата, Браун 12 + 6 подборов + 5 перехватов - 3 потери, Тимощук 7 + 4 передачи - 5 потерь, Соловьев 6 + 3 перехвата + 3 передачи, Рябой 5 - старт, Герасимчук 8, Поносов 7, Шептицкий 0, Гарбарь 0, Кравченко 0

Днепр: Дубоненко 19, Тимофеенко 15 + 7 подборов - 5 потерь, Конев 13 + 4 подбора + 4 передачи, Горобченко 11 + 7 передач + 4 подбора, Сипало 2 + 7 подборов - 6 потерь - старт, Закурдаев 14, Загреба 11 + подборов + 3 передачи, Лещина 3, Сорочан 0 + 5 подборов, Коротченко 0