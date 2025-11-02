БК 'Днепр' сенсационно проиграл в Суперлиге Favbet

В Днепре, в спорткомплексе Шинник, состоялся матч регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу между действующим чемпионом Днепром и баскетбольным клубом Ривне-ОШВСМ.

Видео дня

Днепряне подходили к этому матчу на фоне нелегкой победы над Киев-Баскетом (70:69) в субботу. Ривненчане так же имели непростое противостояние с Запорожьем, которое, правда, завершилось их поражением (68:71). Отчетный же матч команды начали в равном темпе, но при счете 8:11 гости забуксовали, а вот Днепр ушел в отрыв. Рывок 13-0 в исполнении подопечных Владимира Коваля позволил им завершать первую четверть с комфортным отрывом. Правда, подопечные Дениса Спиридонова усилиями Поносова, Дюпри и Коровякова отставание сократили – 25:19 по итогам первой десятиминутки.

Вторая четверть шла по схожему сценарию с первой, но после трехочкового от Бондарчука Днепр получил преимущество в семь очков (31:24). Ровенчане взяли тайм-аут, после которого совершили рывок 12-3. И все же, Днепр ушел на большой перерыв в статусе лидера матча: при счете 36:36 на последних секундах второй четверти Михаил Горобченко заработал два штрафных броска, из которых реализовал лишь один – 37:36 после первой половины игры.

Третья четверть стала парадом ярких трехочковых, хедлайнерами которых стали Трейлор и Хайнс у Ровно (Трейлор только в этой четверти реализовал три дальних попытки) и Закурдаев и Дубоненко у Днепра. Впрочем, ривненчане еще часто заставляли соперника фолить, демонстрируя хорошую реализацию штрафных бросков. В середине третьей четверти счет стал 64:56 в пользу Ривне. Именно трехочковый от Дубоненко подарил Днепру надежду на последнюю десятиминутку – 65:59 перед последним перерывом.

Четвертая четверть превратилась в качели, поскольку лидер в матче менялся несколько раз. За две минуты до конца основного времени Сипало вывел Днепр вперед (77:76), но развить этот успех хозяева не смогли. Два штрафных от Дубоненко за 36 секунд до финиша создали перевес днепрян в три балла, но Дмитрий Тимощук с угла площадки попал трехочковый – 81:81. В заключительной атаке Сейвон Трейлор забросил со средней дистанции, но после длительного просмотра видеоповторов арбитры решили, что бросок был осуществлен уже после финальной сирены. Следовательно, команды отправились на овертайм.

В дополнительное время Днепр пошел вперед и создал преимущество в четыре очка усилиями Тимофеенко. Однако гости догнали соперника и закрутили интригу в матче до невозможного. За 57 секунд до финальной сирены Днепр вел 90:86 и казалось, что уже не отпустит победу. Трехочковый от Трейлора отправил хозяев на тайм-аут, а бросок Конева с дальней дистанции получился ошибочным. Ривне ответило результативным броском со средней дистанции от Дюпри, а финальная атака Днепра завершилась неточным флоутером от Конева и неудачной второй попыткой от Сипала. Таким образом, Ривне-ОШВСМ победил Днепр со счетом 91:90, нанеся хозяевам СК Шинник первое поражение в регулярном чемпионате.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр – Ровно-ОШВСМ 90:91 ОТ (25:19, 12:17 22:29, 22:16, 9:10)

Днепр: Горобченко 1 + 3 подбора + 3 передачи, Закурдаев 9 + 3 подбора + 2 передачи, Конев 11 + 6 подборов + 7 передач, Тимофеекно 24, Сипало 17 + 10 подборов – старт; Дубоненко 12 + 6 передач, Загреба 10 + 3 передачи, Бондарчук 3, Сорочан 3, Колдомасов.

Ровно-ОШВСМ: Хайнс 15 + 4 подбора + 4 передачи, Шепелев 2 + 4 подбора, Трейлор 27 + 4 подбора, Коровяков 11 + 7 подборов, Дюпри 24 + 8 подборов + 3 передачи – старт; Тимощук 8 + 3 подбора, Поносов 4, Шептицкий 0, Рябой 0.