БК 'Днепр' с победы стартовал в первом матче квалификации Кубка Европы ФИБА

Победитель чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге "Днепр" одержал победу над румынской Констанцой в первом матче квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА. Встреча завершилась со счетом 71:69.

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Весь матч на площадке была равная борьба – лидер менялся 11 раз. Констанца больше была впереди, но максимально выигрывала +6, тогда как у Днепра максимальное преимущество равнялось 3 очкам.

Интрига держалась до последнего, но Днепр лучше сыграл в концовке и одержал победу.

Самым результативным в составе Днепра стал Даниил Сипало с 18 очками, Владимир Конев оформил дабл-дабл с 17 очками и 13 подборами, а также 17 очков у Станислава Тимофеенко.

Второй матч между командами также пройдет на площадке Констанцы 26 сентября (начало 20:30). Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной раунд Кубка Европы ФИБА.

Кубок Европы ФИБА. Квалификация

Констанца, Румыния. Sports Hall

Констанца (Румыния) - Днепр (Украина) 69:71 (15:17, 16:13, 15:18, 23:23)

Днепр: Горобченко 3 + 5 подборов + 7 передач, Закурдаев 8, Конев 17 + 13 подборов + 4 передачи + 3 перехвата, Тимофеенко 17 + 5 подборов, Сипало 18 + 8 подборов - старт; Колдомасов 5, Тарасенко 3, Дубоненко 0, Сорочан 0