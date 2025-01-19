БК 'Днепр' разгромно победил в перенесенном матче Суперлиги Favbet

БК Днепр разгромил Кривбасс в региональном дерби чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. Встреча на площадке СК Шинник завершилась со счетом 94:68 в пользу днепрян, клубы доиграли один из двух перенесенных поединков между ними.

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Первая и третья четверти начались со значительными опозданиями из-за длительных воздушных тревог. Номинальные гости из Днепра с самого начала игры завоевали лидерство в счете. На первый перерыв подопечные Владимира Коваля ушли с преимуществом +16, а вторую четверть выиграли уже не столь результативно: всего в 5 очков.

После большого перерыва днепряне продолжили диктовать свои условия, их общее преимущество в счете достигало +35. Однако баскетболисты Александра Вороны сумели выиграть заключительный период. Чемпионы Украины лучше организовывали нападение (28-16 по передачам) и поработали под щитами (45-34 по подборам), а также набрали больше очков после потерь (23-10) и заработали гораздо меньше фолов (11-23). Кривбасс немного точнее атаковал (45%-44%).

Самым эффективным игроком матча стал Даниил Сипало, установивший рекорд карьеры по набранным очкам – 23 (реализация 76%; 21 очко набрал за первую половину). К этому показателю молодой центровой днепрян добавил 13 подборов. Его одноклубник Владимир Конев получил 18 очков и 6 передач. У криворожцев свою самую результативную игру сезона с 16 очками провел Виталий Быков.

В сезонной серии между командами лидирует БК Днепр (2-0), он с результатом 14-0 продолжает возглавлять турнирную таблицу регулярного чемпионата Суперлиги.

Напомним, накануне Днепр дома уверенно победил БК Запорожья, доиграв еще один перенесенный матч.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

19 января. СК Шинник, Днепр

Кривбасс - Днепр 68:94 (13:29, 13:18, 18:27, 24:20)

Кривбасс: Быков 16, Водолазский 12, Баранка 11, Ловингс 11, Пестик 4 — старт; Келли 9, Триколенко 3, Рыкунов 2, Хант 0+9 подборов – 6 потерь, Ермаков 0, Мельник 0, Кундик 0

Днепр: Сипало 23+13 подборов, Конев 18+6 передач, Горобченко 15+5 передач, Тимофеенко 15, Дубоненко 7 — старт; Загреба 8+5 подборов, Закурдаев 3+5 передач, Сорочан 2, Орешник 2, Бондарчук 1, Коротченко 0, Попов 0