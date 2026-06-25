Битва за плей-офф. Япония – Швеция: прогноз на матч ЧМ-2026 по футболу

Сборные Японии и Швеции встретятся друг с другом в ключевом противостоянии группы F на чемпионате мира по футболу, который в эти дни проходит в Северной Америки. Команды являются претендентами на выход из группы, причем победа гарантирует каждой из них выход в 1/16 финала.

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Встреча состоится в ночь на пятницу, 26 июня, на стадионе в Далласе. Время начала – в 02:00 ночи по киевскому времени.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Япония – Швеция так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 1,90, на победу шведов – 4,68. Кто выйдет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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Перед очной встречей японцы идут на втором месте, имея в активе четыре очка. Швеция добыла три пункта и идет третьей.

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