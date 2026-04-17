Битва за финал: когда следующий матч 'Шахтера' в Лиге конференций. Дата и кто соперник

Донецкий "Шахтер" накануне сыграл вничью с нидерландским АЗ в ответном четвертьфинальном матче Лиги конференций и пробился в следующий раунд соревнований. "Горняки" в четвертый раз в своей истории сыграют за право сыграть в решающем матче одного из континентальных турниров.

Соперником украинского клуба в полуфинале Лиги конференций стал английский "Кристал Пэлас". Лондонский клуб уверенно обыграл итальянскую "Фиорентину" (3:0 и 2:1) и во второй раз в нынешнем еврокубковом сезоне сразится с представителями нашей страны – в сентябре британцы обыграли киевское "Динамо" 2:0.

Первая встреча "Шахтера" и "Пэлас" состоится в Кракове и станет номинально домашней для подопечных Арды Турана. Команды выйдут на поле в четверг, 30 апреля, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Победителя дуэли соперники определят ровно через неделю – 7 мая. Игра начнется в то же время, что и поединок в Польше.

Победитель пары сойдется в финале Лиги конференций с сильнейшим в противостоянии "Райо Вальекано" (Испания) – "Страсбур" (Франция).

