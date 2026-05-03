Будут биться не только ногами? Иран и США могут пересечься на ЧМ-2026 раньше, чем вы думали

Иран будет играть на Чемпионате мира по футболу 2026 года. По крайней мере, такое заявление прозвучало от главного человека в мировом футболе. Но что об этом думают Иран и США и могут ли они сыграть между собой на пути к финалу? Рассказывает OBOZ.UA.

FIFA живет в своей вселенной

На фоне неопределенности вокруг войны на Ближнем Востоке и все большей цены на нефть, футбол отошел на второй план. Но об этом совсем не думает президент ФИФА Джанни Инфантино. В начале мая в Канаде он заявил, что ситуация полна неопределенности, после начала авиаударов на Ближнем Востоке. Но при этом Иран ждут на Мундиале:

Позвольте мне сразу подтвердить: Иран, конечно же, примет участие в Чемпионате мира по футболу 2026 года. И, конечно же, Иран сыграет в США, потому что мы должны объединиться. Мы должны сплотить людей - Джанни Инфантино, президент ФИФА

Какие позиции Ирана и США?

На этой встрече были 210 ассоциаций-членов ФИФА, это почти все. Не приехал только Иран. Причиной назвали запрет на въезд одному из членов их группы. Отмечу, иранцы – одна из сильнейших азиатских сборных. Они отобрались на ЧМ-26 кратчайшим путем, выиграв два этапа. Тегеран пока не может окончательно определиться относительно будущего ЧМ. После начала войны на Ближнем Востоке там объявляли, что не планируют ехать, но полностью с участия не снимались.

Зато позиция Штатов – не их позиция. Президент США Дональд Трамп изначально говорил, что ему все равно. А после заявления Инфантино сказал что "пусть играют, если он так хочет". И в конце апреля Марко Рубио отмечал, что иранским футболистам не запрещали въезд на территорию Штатов.

Какие у них группы?

Ирану выпал Египет, а это уже почва для конфликта, по крайней мере за пределами стадиона. Были неподтвержденные сообщения об угрозах и обстрелах и этой территории, а Каир неоднократно призывал прекратить агрессию против арабских стран. Но на днях западные медиа сообщили, что из-за иранских обстрелов морские перевозчики решили перевозить грузы морем вокруг Африки. Отказ от Суэцкого канала – это прямой удар по египетской экономике и потенциальные дипломатические скандалы. Также с ними в квартете Бельгия и Новая Зеландия.

У США группа попроще: Парагвай, Австралия и Турция, поэтому вероятность попасть в следующий раунд очень высока. Тем более, что на ЧМ-26 вышли аж 48 команд, надо иметь в голове, что дальше идут 24 сборные, но третьи места выпадают в отдельную таблицу – из этих 12 коллективов продолжат выступления 8 с лучшими показателями.

Иран и США могут пересечься сразу!

Для того, чтобы эта игра состоялась, не нужно строить особых схем. Чтобы сыграть между собой, Иран и США всего лишь должны занять вторые места своих групп – в квартетах G и D соответственно. Еще больше сложностей для американских правоохранителей будет, если учесть календарные обстоятельства: эта игра может пройти 3 июля, всего за день до Дня независимости США. Сложно представить, какой может быть реакция местного населения на вероятное поражение перед национальным праздником.

К слову, Иран и США ранее играли между собой – в трех играх установлен паритет. На групповом этапе далекого 1998-го ближневосточная страна переиграла американцев 2:1. Там вообще была контраверсионная группа. В квартет попала Германия, которая только 8 лет просуществовала как единое государство; Югославия, которой уже не существовало – это были сборные разных стран на Балканах в одной команде (они станут отдельно Сербией и Черногорией); а также наши сегодняшние герои текста. Потом был товарняк и ничья 1:1. Последняя очная игра была не так давно, на ЧМ-2022. Тогда с единственным голом Пулишича выиграли американцы и эта победа позволила им обойти ближневосточную страну и попасть в плей-офф в Катаре.

Ирану нужно думать не только о США

На самом деле своими хаотичными атаками по инфраструктуре соседних регионов и угрозами через дипломатические каналы, Иран стал нежелательным соперником как минимум для десятка стран! Катар, Турция, Ирак и Саудовская Аравия в группах на ЧМ, о Египте уже вспомнили. И даже с Кувейтом, ОАЭ, Азербайджаном, Бахрейном и Кипром, которые не вышли на ЧМ-26, отношения сильно испорчены, что будет иметь свое влияние на будущем футбола в регионе. Выход со второго места дает попадание на Штаты, но если они свалятся на третью строчку и будут идти по дополнительному пути, то тогда может быть вообще кто угодно. После обстрелов Катара с Ираком...

Многие страны приходится разводить

Из-за российской военной агрессии, Украина не пересекается с россиянами и белорусами; тех вообще сняли с футбольных соревнований. Среди полусотни ассоциаций в Европе приходится разводить еще несколько стран, в основном это географические соседи. Например, Испания и Гибралтар, Сербия и Косово, Армения и Азербайждан. В других конфедерациях таких политических банов нет, команды могут играть между собой даже при напряженных отношениях. Но организаторы могут попросить перенести игру на нейтральное поле. Тогда как для Мундиаля правила ФИФА вообще не предусматривают разведения команд на основных стадиях турниров. Поэтому на плечи администрации Трампа падает обязанность сохранить безопасность на континенте.

Соединенные Штаты за месяц до ЧМ-26 не думают о футболе. Политическая элита должна спасать рейтинги на фоне скандалов и вопросов к расходам оружия и средств на Ближнем Востоке. И думать о возможных футбольных вариантах им нет времени. Это бремя тренерского штаба, который понимает, что единственный вариант – выигрывать группу, это позволит отложить пересечение с Ираном как можно дальше и надеяться, что тот вообще по дороге вылетит. Не факт, что сами Штаты далеко зайдут даже на домашнем Мундиале, но для них лучше уж так, чем сыграть с главным врагом на планете просто накануне годовщины собственной независимости.