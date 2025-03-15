Биатлонистка сборной Украины выдала идеальную стрельбу на Кубке мира, закрыв подряд 20 мишеней

Украинские биатлонистки провели стабильную гонку в масс-старте на 8-м этапе Кубка мира в Поклюке, продемонстрировав отличную стрельбу, но уступив соперницам в скорости. Лучшей среди наших соотечественниц стала Юлия Джима, занявшая 18-е место с идеальной работой на огневых рубежах. Христина Дмитренко допустила всего один промах и финишировала 20-й, а Олена Городна замкнула топ-25.

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Соревнования проходили в непростых условиях – мокрый снег и дождь усложнили передвижение по трассе. Организаторам даже пришлось отменить официальную тренировку накануне, чтобы сохранить покрытие в пригодном состоянии. Однако украинские спортсменки справились со стрельбой лучше многих фаворитов.

Несмотря на удачную работу на рубежах, борьба за высокие места оказалась недоступной – лидеры шли в более высоком темпе. Победу одержала Лу Жанмонно из Франции, несмотря на один промах. Второй финишировала болгарка Милена Тодорова, закрывшая все мишени, а третье место заняла Анамария Лампич из Словении.

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