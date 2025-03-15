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Биатлонистка сборной Украины выдала идеальную стрельбу на Кубке мира, закрыв подряд 20 мишеней

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
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Биатлонистка сборной Украины выдала идеальную стрельбу на Кубке мира, закрыв подряд 20 мишеней

Украинские биатлонистки провели стабильную гонку в масс-старте на 8-м этапе Кубка мира в Поклюке, продемонстрировав отличную стрельбу, но уступив соперницам в скорости. Лучшей среди наших соотечественниц стала Юлия Джима, занявшая 18-е место с идеальной работой на огневых рубежах. Христина Дмитренко допустила всего один промах и финишировала 20-й, а Олена Городна замкнула топ-25.

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Биатлонистка сборной Украины выдала идеальную стрельбу на Кубке мира, закрыв подряд 20 мишеней

Соревнования проходили в непростых условиях – мокрый снег и дождь усложнили передвижение по трассе. Организаторам даже пришлось отменить официальную тренировку накануне, чтобы сохранить покрытие в пригодном состоянии. Однако украинские спортсменки справились со стрельбой лучше многих фаворитов.

Биатлонистка сборной Украины выдала идеальную стрельбу на Кубке мира, закрыв подряд 20 мишеней

Несмотря на удачную работу на рубежах, борьба за высокие места оказалась недоступной – лидеры шли в более высоком темпе. Победу одержала Лу Жанмонно из Франции, несмотря на один промах. Второй финишировала болгарка Милена Тодорова, закрывшая все мишени, а третье место заняла Анамария Лампич из Словении.

Биатлонистка сборной Украины выдала идеальную стрельбу на Кубке мира, закрыв подряд 20 мишеней

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