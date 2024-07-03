Без звезд, но с одним учасником Евро-2024: Ротань назвал расширенный состав сборной Украины на ОИ-2024

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань назвал список игроков, которые будут готовиться к Играм-2024 в Париже, где наша страна будет впервые представлена в футболе. В расширенную заявку "сине-желтых" попали 22 игрока, среди которых нет звезд молодежной команды, которая и добилась права участия на ОИ.

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Об этом информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). В команду попал защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров, который выступал в составе национальной сборной Украины на Евро-2024, где он сыграл несколько минут в поединке со Словакией.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Яков Кинарейкин ("Днепр-1"), Кирилл Фесюн ("Шахтер" Донецк), Георгий Ермаков ("Александрия").

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба – "Ворскла" Полтава), Александр Мартынюк ("Александрия"), Алексей Сыч ("Рух" Львов) , Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Максим Хлань ("Лехия", Польша), Валентин Рубчинский ("Днепр-1"), Артем Шулянский ("Александрия"), Максим Брагару, Николай Михайленко (оба – "Динамо" Киев), Владислав Велетень ("Колос" Коваливка), Олег Федор ("Рух" Львов), Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько (все – "Шахтер" Донецк).

Нападающие: Игорь Краснопир ("Рух" Львов), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

7 июля наша команда отправиться во Францию, где проведут два спарринга с Египтом 14 июля и Парагваем 18 июля. По их итогам Ротань огласит окончательный список из 18 футболистов, которые и сыграют на Олимпиаде-2024.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ-2024

24 июля, 20:00. Украина – Ирак

27 июля, 18:00. Украина – Марокко

30 июля, 18:00. Украина – Аргентина

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер олимпийской сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано определился, выступит ли Лионель Месси на Играх в Париже.

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