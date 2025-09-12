'Бесхребетные балаболы': Забарный повторил поступок Реброва в отношении болельщиков после старта отбора ЧМ-2026

Самій дорогой футболист в сегодняшнем составе сборной Украины Илья Забарный, за которого французский ПСЖ заплатил 67 млн евро, запретил болельщикам комментировать снимки в социальной сети Instagram. После неудачного старта "сине-желтых" в отборочном турнире ЧМ-2026 на игроков обрушился шквал критики, что и вынудило защитника пойти на такой радикальный шаг.

Забарный закрыл комментарии в соцсети на фоне негативных комментариев, призывов к бойкоту сборной и отставке главного тренера Сергея Реброва, который ранее также ограничил доступ к своей странице в Instagram. Сразу после ничьей с Азербайджаном Илья опубликовал несколько фото из расположения национальной команды, после чего фанаты раскритиковали игроков.

"При всем уважении после такой позорной игры и результата лучше ничего не выставлять", "Друже, бойкотируйте вызов в сборную пока ее возглавляет Ребров. Мы вас в этом поддержим", "Позор, зачем эти фото... Чтобы разозлить и так разочарованных людей! Бойкотируйте Реброва, как тренер сборной он ноль", "Илья, вы как-то при случае передайте другим сборникам, что огромное количество болельщиков начинает откровенно раздражать ситуация, когда футболисты на пресс-конференциях рассказывают как благодарны ВСУ, понимают, какой флаг защищают, а выходят на поле и выглядят как бесхребетные балаболы", – успели написать в комментариях украинцы.

Отметим, что искусственный интеллект назвал тренера, который мог бы сменить нынешнего наставника сборной в случае отставки.

Напомним, в первом матче квалификации ЧМ-2026 Украина проиграла Франции, а затем не смогла обыграть Азербайджан в Баку.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети было опубликовано видео того, что фанаты сделали с футболистами сборной Украины после матча с Азербайджаном.

