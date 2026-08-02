Навка показала россиянам, как ей хорошо в России с Песковым, и поплатилась за это

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка спровоцировала настоящую волну ненависти у соотечественников после своего поста в Instagram. 51-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию похвасталась 11-й годовщиной свадьбы с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

Видео дня

У себя в аккаунте бывшая спортсменка выложила небольшой ролик, смонтированный из совместных фотографий, сделанных в различные годы. "Как один день", – подписала клип Навка, добавив хештег "Вместенавсгеда".

Подписчики экс-фигуристки не оценили такого лицемерия, завалив ее ненавистными комментариями.

В комментариях пользователи упрекали супругов в демонстрации семейного благополучия на фоне происходящего в стране, задавали вопросы о войне и критиковали использование Instagram, который в России заблокирован.

Среди комментариев были и личные оскорбления в адрес Навки и Пескова. Некоторые пользователи также упоминали экономические трудности и выражали недовольство действиями российских властей.

"Вражеские соц.сети. Почему про войну не говорите? Сколько счастливых семей угробили, детей сиротам оставили. Россия гниёт, а у вас подонков все отлично, любовь Мы обычные люди скромно сидим, а эти бесятся от жира", Тань бензина нет, а ты про звёзды, Тюмень в говне тонет", – пишут юзеры.

Навка и Песков поженились 1 августа 2015 года в Сочи. Свадебная церемония состоялась в отеле "Родина". У пары есть дочь Надежда, родившаяся в 2014 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!