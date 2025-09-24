Бейсболист получил в лицо мячом на скорости 160 км/ч. Видео собрало 5 млн просмотров за несколько часов

Ужасный момент произошёл на стадионе Progressive Field в Кливленде во время матча Главной лиги бейсбола США между командами Guardians и Tigers. Игрок хозяев Дэвид Фрай неудачно попытался отбить мяч, летящий со скоростью около 160 км/ч, и тот попал ему прямо в лицо.

После удара Фрай сразу упал на землю, держась за лицо. Ему сразу оказали медицинскую помощь на поле, а затем доставили в больницу для обследования. По информации клуба, он останется под наблюдением врачей на ночь.

Менеджер команды Стивен Вогт отметил, что Фрай оставался в сознании, и добавил: "Мы все думаем о Дэвиде и его семье. Конечно, рады, что с ним всё в порядке, но это был очень страшный момент".

Игрок, который бросал мяч, Тарик Скубал, был сильно потрясён. Он бросил перчатку и кепку и схватился за голову. Фрай смог подняться на ноги, сел в медицинскую тележку и помахал болельщикам, показывая, что с ним всё в порядке.

Момент попал на видео, которое собрало более 5 миллионов просмотров всего за несколько часов. В итоге команда Фрая победила со счётом 5-2.

