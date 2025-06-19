Бан ФИФА. Московский 'Локомотив' настигла карма за 'Мариуполь'

Московский "Локомотив" получил запрет на регистрацию новичков в течение трёх трансферных окон. Санкции со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) связаны с невыплатой компенсации украинскому клубу "Мариуполь" за переход защитника Марка Мампасси.

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Как сообщил вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин, разбирательство по делу началось ещё в 2022 году. Украинская сторона требовала 50 тысяч евро как компенсацию за подготовку футболиста, но "Локомотив" проигнорировал это обязательство. В ходе процесса представители московского клуба утверждали, что "Мариуполь" перестал существовать как футбольный субъект, поскольку находится на временно оккупированной территории.

Несмотря на эти доводы, ФИФА 18 июня ввела санкции. Примечательно, что уже на следующий день "Локомотив" объявил о подписании Зелимхана Бакаева и Александра Руденко, но из-за запрета регистрировать новых игроков клуб не сможет заявить их для участия в соревнованиях.

В заявлении "Локомотива" говорится, что запрет якобы носит временный характер и стал следствием обращения представителей "Мариуполя" через иностранных агентов. Российский клуб считает решение ФИФА "немотивированным" и пообещал добиваться его отмены, утверждая, что до сих пор не получил официального ответа по статусу украинского клуба.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2023 Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял решение рассмотреть дела украинцев выступающих в России. Под расследование попал и Мампасси.

Марк Мампасси родился в Донецке в 2003 году. Свою карьеру начал 2010-го в академии "Шахтера". До 2020 года выступал за молодежную команду "оранжево-черных". В середине февраля 2021 отправился в полугодовую аренду в "Мариуполь".

В ноябре 2021-го Марк получил российское гражданство по упрощенной процедуре, как житель Донбасса.

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