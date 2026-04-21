'Байер' – 'Бавария' и битва в Милане: анонс и расписание трансляций 1/2 финала европейских кубков

С 21 по 23 апреля болельщиков ждет настоящий футбольный марафон – полуфинальные матчи национальных кубков Германии, Франции и Италии. Все поединки эксклюзивно будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Видео дня

В полуфинале Кубка Германии зрителей ждут два мощных противостояния:

22 апреля в 21:45. "Байер" – "Бавария" (комментатор Роман Котляр)

23 апреля в 21:45. "Штутгарт" – "Фрайбург" (комментатор Владимир Зверов)

В Кубке Франции полуфиналы состоятся:

21 апреля в 22:10. "Ланс" – "Тулуза" (комментатор Павел Посохов)

22 апреля в 22:00. "Страсбур" – "Ницца" (комментатор Александр Сукманский)

Особую интригу имеет Кубок Италии, где полуфиналы состоят из двухматчевых противостояний. Первые игры, состоявшиеся в начале марта, завершились вничью: "Лацио" – "Аталанта" – 2:2 и "Комо" – "Интер" – 0:0.

Теперь болельщиков ждут решающие ответные матчи:

21 апреля в 22:00. "Интер" – "Комо" (комментатор Виталий Похвала)

22 апреля в 22:00. "Аталанта" – "Лацио" (комментатор Владимир Кобельков)

В Украине полуфинальные кубковые поединки покажет медиасервис MEGOGO – официальный вещатель национальных кубков стран – по подпискам "Спорт" и во всех "MEGOPACK". Трансляции будут доступны на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!