Багатскис: сборная Украины проделала хорошую работу, но дело до конца еще не доведено

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис в интервью пресс-службе ФБУ подвел итоги выступления национальной команды в летних матчах квалификации ЧМ-2027, в которых, одержав четыре победы, сборная продемонстрировала 100% результат.

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Благодаря чему сборной удалось настолько успешно провести два окна квалификации летом?

— Не думаю, что есть одна причина, почему команда играла так, как играла. В июне у нас немного изменился состав, и это, конечно, сказалось на игре. Приехал Михайлюк — игрок, который знает, как играть с мячом. Мы хорошо подготовились к матчам в июне и, опираясь на то, что наработали в июле, продолжили эту линию уже в последних двух матчах. К этому окну к нам присоединился еще один игрок высокого класса — Максим Шульга. Эти изменения в составе позволили нам стать ещё более агрессивными в атаке. Баскетбол начинается с небольших игроков, и эти двое плюс Саша Ковляр — они знают, как играть.

Конечно, у нас были те, кто набирал больше очков, все боролись в защите, но мне очень понравилось то, как мы двигали мяч в этих матчах. Это продолжалось даже в сложные моменты, как, например, в матчах против Грузии и Греции. У нас всегда находился лидер, и часто это были разные игроки. Мы не команда одного или двух игроков — мы команда, ведь каждый выполняет свою работу и использует свой талант именно для команды.

В матчах против Греции и Черногории чувствовалось, что наша команда контролировала игру. За счёт чего удалось добиться такой уверенности?

- Это также связано с тем, как мы играли в предыдущих матчах. Мне кажется, нас сильно изменила выездная победа в контрольном матче против Литвы. Все игроки, которые выходили тогда на поле, обрели двойную уверенность. Победа над Литвой в Литве, а также очень дисциплинированная игра против Грузии придали нам уверенности, и она помогала нам в этих матчах.

Благодаря чему наша команда не уступает другим сборным в физической борьбе?

- Да, на самом деле мы ни в чём не уступали нашим соперникам. Единственное — мы уступаем в том, как уровень наших игроков оценивают в Европе. Я имею в виду деньги. Если говорить о наших ведущих игроках, то каждый из них знает свою роль и дополняет друг друга на площадке. У нас было слишком много фолов, но, пожалуй, это связано с недостатком опыта. Но мы знаем, что и как нужно делать, на что делать акцент. По желанию играть в физический баскетбол мы на самом деле никому не уступали.

Как команда изменилась изнутри в результате появления большого количества молодых игроков?

- Я считаю, что у нас этот процесс привлечения молодежи в состав проходит очень удачно. Все они получают свои шансы, получают возможность поработать на тренировках с более опытными игроками — это идет только на пользу.

У нас хороший баланс между молодыми и опытными игроками. Конечно, все хотят играть, хотят играть больше, но свою роль игроки находят на тренировках и именно там показывают, кто есть кто. Это — если говорить об игровых качествах. Каждый борется за свои минуты, но при этом поддерживает друг друга. Тот микроклимат, который был в команде летом… У меня давно не было возможности так наслаждаться тем, как игроки общаются друг с другом.

Была ли у вас внутренняя уверенность в победе над Черногорией до начала игры?

- Да, у меня на сто процентов была эта уверенность. Единственное, о чём я волновался, — это состояние игроков. В игре против Греции Дима Скапинцев не очень хорошо себя чувствовал, но он переборол себя и вышел на площадку. Михайлюк из-за травмы не тренировался между матчами, только потренировался утром в день матча против Черногории.

Было понятно, что физически мы будем готовы к матчу, но меня беспокоила ментальная составляющая — важно не быть слишком самоуверенным. И уже в начале игры мне понравилось, как мы использовали те возможности, которые нам предоставил соперник. Мы использовали всё, что придало нам внутреннее спокойствие. Но нам нужно продолжать играть более дисциплинированно и, в свою очередь, не давать соперникам лишних шансов.

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Как Свят Михайлюк изменился как игрок за эти четыре года?

- Свят очень повзрослел. Он зрелый человек, который знает, чего хочет и на что способен на площадке. Он эмоционально очень уравновешен — это редкое качество, которое делает его особенным. Ведь многие игроки его уровня ведут себя на площадке гораздо эгоистичнее. Свят очень хорошо ладит со своим эго. Он делал то, что умеет делать лучше всего, — играл в агрессивный баскетбол и этим очень помог команде.

Какие изменения в составе могут произойти в ноябре?

- Пока рано об этом говорить. Есть идеи, о которых, возможно, не всем нужно знать; есть идеи, которые мы уже обсудили с тренерами и федерацией. Сейчас нужно получать удовольствие от баскетбола в своих клубах. С июня ситуация изменилась, и большая часть игроков сейчас получила новые контракты. Надеюсь, что игроки, у которых нет контрактов, как можно скорее подпишут новые.

Какие слова вы хотели бы сказать команде по итогам лета и накануне старта нового сезона?

- Главное, чтобы мы были уверены в себе. Мы проделали хорошую работу, но до конца дело ещё не довели. И этот качественный баскетбол и победы не будут иметь никакой ценности, если мы не будем стараться играть так и в дальнейшем. В нашей группе возможен любой сценарий. В профессиональном спорте не существует прошлого и будущего — есть только сегодняшний день. Главное, чтобы мы были готовы к следующим матчам ментально и физически.