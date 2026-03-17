Украина уверенной победой завершила отбор на чемпионат Европы по баскетболу-2027 среди женщин

Женская сборная Украины по баскетболу победой над командой Азербайджана завершила первый раунд квалификации чемпионата Европы 2027. Итоговый счет гостевого матча 6-го тура – 55:73.

Подопечные Евгения Мурзина финишировали на третьем месте в группе, тогда как Азербайджан стал четверым. В следующий этап проходят две лучшие сборные группы, а также лучшие команды среди тех, кто финиширует третьими. При этом результаты матчей против последней команды не учитываются, поэтому сегодняшний поединок не имел турнирного значение.

Чтобы выйти во второй этап отбора, украинской сборной необходимо, чтобы сегодня Ирландия проиграла Израилю (начало в 18:30), а Швейцария уступила Австрии (20:15).

В Баку наша команда захватила инициативу уже в стартовой четверти и увеличила преимущество до двузначного к перерыву. Украинки активно начали встречу и быстро повели в счете, используя ошибки соперника. Результативные проходы Карини Панчук, Анастасии Ковтун и Юлии Гутевич позволили создать внушительный отрыв и завершить первую десятиминутку со счетом 18:6.

После короткого перерыва Украина продолжила контролировать игру. Команда регулярно набирала очки после потерь соперника и быстрых атак, а также доминировала на подборах. Кристина Кулеша отметилась очками из-под кольца, подборами в нападении и заработанными штрафными.

Азербайджан пытался сократить отставание за счет проходов Лейлы Аллахвердиевой и попаданий Дениз Гекчол. Однако количество потерь и низкая реализация не позволили существенно приблизиться в счете.

В концовке второй четверти Украина сохранила контроль и увеличила разрыв. После точных атак Полины Щукиной и Карини Панчук преимущество достигло 16 очков.

Вторая половина прошла под диктовку "желто-синих", которые не дали оппоненткам ни единого шанса на камбек.

Как сообщал OBOZ.UA, в 5-м туре Украина на выезде уступили Болгарии 66:81.