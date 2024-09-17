Арест Усика в Польще: появилась реакция МИД Украины

Генконсул Украины в Кракове срочно выехал в аэропорт, чтобы выяснить обстоятельств ареста украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону, говорится в заявлении МИД Украины.

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"Кроме того, министр Андрей Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", – отмечает пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 17 сентября Усик был арестован в аэропорту польского города Краков.

По информации польского портала Przeglad Sportowy Усик проходил специальный осмотр в Академии физического воспитания в Катовице, поэтому и был в Польще. Александр сотрудничает с доктором Якубом Хицким, практикующим в этой Академии.

Депутат Жан Беленюк выложил два видео, на котором видно, как Усика в наручниках уводят правоохранители.

Инцидент прокомментировала и супруга боксера.

"Все нормально, все хорошо! Позже Александр все объяснит. Ничего криминального. Всем спокойной ночи", – написала Екатерина у себя в соцсетях.

В интернете украинские болельщики начали наперебой высказывать предположения, что же стало причиной задержание крымчанина. Не обошлось и без традиционных мемов на эту тему.

В 23:31 по киевскому времени Беленюк у себя в Telegram-канале опубликовал пост, где обнадежил украинских болельщиков.

Отреагировал на арест и тренер Усика Сергей Лапин.

"Не беспокойтесь. Все будет в порядке. Просто служба таможенного контроля пренебрегает своими обязанностями", – написал Лапин в сторис.

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