Апсет года! Непобедимый брат Тайсона Фьюри сенсационно проиграл боксеру с 59 поражениями, упав в 1-м раунде в нокдаун. Видео

В Ливерпуле произошла одна из самых неожиданных сенсаций года в мире бокса. Двоюродный брат бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри 24-летний Уолтер Фьюри (3-1, 0 КО) потерпел первое поражение в карьере, уступив скромному латвийцу с устрашающей статистикой поражений.

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На вечере бокса в Olympia Arena перспективный средневес из Англии был отправлен в нокдаун уже в первом раунде — левый хук от Кристапса Зульгиса (10-59-3, 5 КО) застал его врасплох.

Несмотря на то что Фьюри сумел подняться и продержаться до финального гонга, именно это падение стало решающим: судья отдал победу латвийскому джорнимену со счетом 38–37.

Для Зульгиса это лишь десятая победа в 72 боях.

Как сообщал OBOZ.UA, другой двоюродный брат Тайсона Фьюри был убит вечером 20 августа 2022 года. 31-летний Рико Бертон, скончался после удара ножем в шею возле бара после того, как его "кололи ножом в шею" возле бара в Манчестере, где он смотрел бой Александра Усика и Энтони Джошуа.

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