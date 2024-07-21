Апсет года! Непобедимый боксер выигрывал бой, но сенсационно влетел тяжелейшим нокаутом головой в ринг. Видео

Американский легковес Эштон Силв (11-1, 9 КО) сенсационно проиграл брутальным нокаутом канадцу Лукасу Бахди (17-0, 15 КО). Поединок на ринге Amalie Arena в Тампе (США) завершился досрочно.

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20-летний и суперталантливый Силв с первых минут захватил инциативу, полностью разбивая защиту оппонента. Все пять раундов Бахти без шансов проигрывал по очкам, не демонстрируя абсолютно ничего в атаке.

Силв работал комбинациями, роскошно использовал углы атак и быстро передвигался на ногах, не оставляя шансов сопернику.

Сенсационная развязка настала в 6-м раунде. Увлекшийся Эштон допустил единственную ошибку, которая и стоила ему победы. Пропустив два подряд кроса боксер без чувств рухнул головой в ринг.

В комментариях болельщики остались поражены такой развязкой, называя сложившуюся ситуацию апсетом года [англ. upset – неожиданная победа аутсайдера], а удар - лучшим нокаутом за последние 12 месяцев.

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