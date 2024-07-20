Непобедимый боксер за 2 минуты выиграл чемпионский бой нокаутом. Видео

Чемпион мира по версии WBC в легчайшем весе японец Дзюнто Накатани (28-0, 21 КО) добыл эффектную победу на вечере бокса в Токио. На столичном ринге Кокугикан-арена 26-летний вундеркинд нокаутировал обязательного претендента Винсента Астролабио (19-5, 14 КО) с Филиппин.

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Астролабио попробовал боксировать первым номером, однако сразу стало понятно, что серьезно проигрывает оппоненту в мощи, скорости и технике. Действующий чемпион раз за разом проводил успешные контратаки, одна из которых и стала для претендента фатальной.

За 30 секунд до окончания 1-го раунда, пропустив мощный удар по корпусу, филиппинец оказался на канвасе. Он попытался подняться на ноги, но продолжить бой так и не смог.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля Накатани победил мексиканца Алехандро Сантьяго (28-4-5, 14 КО), отобрав титул, став чемпионом в третьей весовой категории. Японец до этого становился чемпионом мира в наилегчайшем (WBO, 2020—2022) и 2-м наилегчайшем (WBO, 2023) дивизионе.

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