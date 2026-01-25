Английский клуб за 20 млн евро собирается купить футболиста сборной Украины
Английский клуб "Борнмут" сделал официальное предложение по защитнику сборной Украины Арсению Батагову, который выступает за "Трабзонспор". Турецкий клуб уже отклонил стартовый вариант сделки и рассчитывает выручить за футболиста значительно больше.
Как сообща 61saat.com, "Борнмут" предложил "Трабзонспору" 4 млн евро фиксированного платежа и обязательную опцию выкупа Батагова за 20 млн евро. Руководство турецкого клуба посчитало это предложение недостаточным и дало понять, что готово рассматривать продажу только при сумме около 30 млн евро.
23-летний центральный защитник перешел в "Трабзонспор" летом 2024 года из "Зари" всего за 1,8 млн евро и за короткое время стал одним из самых ликвидных активов клуба. В Турции отмечают, что "Борнмут" готов вернуться за стол переговоров и увеличить сумму предложения, а сами стороны продолжают обсуждение возможного трансфера.
Также сообщается, что Батагов положительно относится к перспективе перехода в АПЛ, а "Трабзонспор" рассчитывает направить потенциальную трансферную прибыль на усиление состава.
Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке после матча с "Касымпашей" прокомментировал ситуацию вокруг возможной продажи игрока:
"Я говорю о пожаре как о метафоре. Почти 11 месяцев мы этот пожар тушили. Сейчас он потушен, и "Трабзонспор" встал на ноги. Это произошло благодаря молодежи и рискам, на которые мы пошли. С точки зрения ценности это успех. Кто хочет продавать хороших игроков? Но если это в интересах "Трабзонспора", значит и в моих интересах. Все мы когда-то уходим, и каждый может уйти", — заявил Текке.
Моуриньо, комментируя потенциальные трансферы, поиздевался над фамилией украинского футболиста Арсения Батагова, о котором в последнее время много говорят в медиа.
Ранее появилась информация, что Батагов получил серьёзную травму перед матчем чемпионата Турции против "Аланьяспора".
