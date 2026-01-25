Английский клуб "Борнмут" сделал официальное предложение по защитнику сборной Украины Арсению Батагову, который выступает за "Трабзонспор". Турецкий клуб уже отклонил стартовый вариант сделки и рассчитывает выручить за футболиста значительно больше.

Как сообща 61saat.com, "Борнмут" предложил "Трабзонспору" 4 млн евро фиксированного платежа и обязательную опцию выкупа Батагова за 20 млн евро. Руководство турецкого клуба посчитало это предложение недостаточным и дало понять, что готово рассматривать продажу только при сумме около 30 млн евро.

23-летний центральный защитник перешел в "Трабзонспор" летом 2024 года из "Зари" всего за 1,8 млн евро и за короткое время стал одним из самых ликвидных активов клуба. В Турции отмечают, что "Борнмут" готов вернуться за стол переговоров и увеличить сумму предложения, а сами стороны продолжают обсуждение возможного трансфера.

Также сообщается, что Батагов положительно относится к перспективе перехода в АПЛ, а "Трабзонспор" рассчитывает направить потенциальную трансферную прибыль на усиление состава.

Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке после матча с "Касымпашей" прокомментировал ситуацию вокруг возможной продажи игрока:

"Я говорю о пожаре как о метафоре. Почти 11 месяцев мы этот пожар тушили. Сейчас он потушен, и "Трабзонспор" встал на ноги. Это произошло благодаря молодежи и рискам, на которые мы пошли. С точки зрения ценности это успех. Кто хочет продавать хороших игроков? Но если это в интересах "Трабзонспора", значит и в моих интересах. Все мы когда-то уходим, и каждый может уйти", — заявил Текке.

Моуриньо, комментируя потенциальные трансферы, поиздевался над фамилией украинского футболиста Арсения Батагова, о котором в последнее время много говорят в медиа.

Ранее появилась информация, что Батагов получил серьёзную травму перед матчем чемпионата Турции против "Аланьяспора".

