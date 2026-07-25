Английский гимнаст-чемпион получил тяжелейшую травму, упав вертикально головой в пол. Момент попал на видео и собрал 3 млн просмотров

Финал командного турнира по спортивной гимнастике на Играх Содружества в Глазго был прерван после падения 19-летнего британца Габриэля Лэнгтона. Спортсмен сорвался с перекладины и практически вертикально врезался головой в помост, а запись инцидента за короткое время набрала около трех миллионов просмотров в социальных сетях.

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Несчастный случай произошел во время заключительной ротации командного многоборья. После срыва с перекладины Лэнгтон приземлился на голову и шею, из-за чего соревнования были немедленно остановлены.

Врачи в течение нескольких минут оказывали гимнасту первую помощь.

По словам очевидцев, спустя некоторое время спортсмен начал двигать ногами, а затем и руками, после чего медики осторожно зафиксировали его голову и шею и примерно через 11 минут после падения вынесли с арены на носилках. Зрители проводили гимнаста аплодисментами.

Позже представители сборной Англии сообщили, что Лэнгтон получил сотрясение мозга. В больнице он находился в сознании, мог двигаться и разговаривать с медицинским персоналом.

Несмотря на происшествие, соревнования были продолжены. Английская команда, за которую после вынужденной паузы выступал Люк Уайтхаус, в итоге завоевала серебряные медали, набрав 238,250 балла. Победителем впервые с 2006 года стала сборная Канады (241,400), а "бронзу" выиграла Австралия (235,650).

Для Лэнгтона это были одни из самых важных стартов в карьере. В 2024 году он стал абсолютным чемпионом Великобритании среди спортсменов до 18 лет, выиграв также несколько национальных титулов на отдельных снарядах.

Ранее британец завоевал серебро юниорского чемпионата Европы на параллельных брусьях и бронзу командного турнира, а на юниорском чемпионате мира 2023 года вышел сразу в три финала. На Играх Содружества он заменил в составе сборной титулованного Макса Уитлока, однако из-за госпитализации не смог принять участие в церемонии награждения.

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