Английские клубы собираются за 20 млн купить у 'Динамо' форварда сборной Украины

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат может продолжить карьеру в Англии. Британские СМИ сообщили о заинтересованности сразу нескольких клубов, среди которых называются "Лидс" и "Эвертон".

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По информации портала TEAMtalk, представители английских команд уже следят за 23-летним нападающим. Отмечается, что сумма отступных в контракте Ваната составляет 20 миллионов евро — и в АПЛ готовы платить такие деньги. Ранее также появлялись слухи об интересе со стороны "Вест Хэма".

Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что пока никаких официальных предложений клуб не получал. "Все это пока одни вбросы, которые не имеют подтверждений. Будут предложения — будем рассматривать. Трансферы делаются в тишине", — заявил он.

В нынешнем сезоне Ванат провёл 44 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач. Помимо английских клубов, нападающим, по данным СМИ, также интересуются "Трабзонспор" и один из испанских клубов.

Как сообщал OBOZ.UA, Ванат назвал настоящим кошмаром результаты выступления команды в минувшем еврокубковом сезоне. Украинский футболист подчеркнул так же раскритиковал решение менеджмента "бело-синих" проводить международные матчи в Гамбурге.

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