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Английские клубы собираются за 20 млн купить у "Динамо" форварда сборной Украины

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
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Английские клубы собираются за 20 млн купить у 'Динамо' форварда сборной Украины

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат может продолжить карьеру в Англии. Британские СМИ сообщили о заинтересованности сразу нескольких клубов, среди которых называются "Лидс" и "Эвертон".

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По информации портала TEAMtalk, представители английских команд уже следят за 23-летним нападающим. Отмечается, что сумма отступных в контракте Ваната составляет 20 миллионов евро — и в АПЛ готовы платить такие деньги. Ранее также появлялись слухи об интересе со стороны "Вест Хэма".

Английские клубы собираются за 20 млн купить у "Динамо" форварда сборной Украины

Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что пока никаких официальных предложений клуб не получал. "Все это пока одни вбросы, которые не имеют подтверждений. Будут предложения — будем рассматривать. Трансферы делаются в тишине", — заявил он.

Английские клубы собираются за 20 млн купить у "Динамо" форварда сборной Украины

В нынешнем сезоне Ванат провёл 44 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач. Помимо английских клубов, нападающим, по данным СМИ, также интересуются "Трабзонспор" и один из испанских клубов.

Английские клубы собираются за 20 млн купить у "Динамо" форварда сборной Украины

Как сообщал OBOZ.UA, Ванат назвал настоящим кошмаром результаты выступления команды в минувшем еврокубковом сезоне. Украинский футболист подчеркнул так же раскритиковал решение менеджмента "бело-синих" проводить международные матчи в Гамбурге.

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