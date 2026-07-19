Американскую боксершу-чемпионку на смерть задавил автомобиль, ехавший задним ходом

Американская боксерша Ханна Рапп погибла в Техасе после наезда автомобиля во время велотренировки. Спортсменке было 26 лет, а по делу уже задержан и обвинен в непредумышленном убийстве водитель машины.

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Инцидент произошел утром 18 июля на трассе FM 159 в округе Бразос. По информации офиса шерифа округа Бразос, Рапп ехала на велосипеде вместе с другим спортсменом, когда автомобиль под управлением 31-летнего Чарльза Медины обогнал их, остановился, а затем начал движение задним ходом и сбил одну из велосипедисток.

Пострадавшей оказали помощь на месте происшествия, после чего доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, позже она скончалась от полученных травм. Следствие продолжается.

Рапп считалась одной из перспективных американских боксерш полулегкого веса. В ноябре 2024 года она завоевала титул Североамериканской боксерской федерации (NABF), а в июне 2026 года получила шанс побороться за пояс чемпионки мира WBC, однако уступила Тиаре Браун единогласным решением судей.

За профессиональную карьеру американка провела 10 поединков: одержала восемь побед, один бой завершила вничью и потерпела одно поражение. До перехода в бокс она занималась легкой атлетикой, а после начала профессиональной карьеры в 2024 году продолжала работать инспектором по пожарной и жизненной безопасности.

Соболезнования семье спортсменки выразили представители боксерского сообщества. Промоутер Джейк Пол написал: "Слишком рано ушла. Соболезнования всей ее семье. Покойся с миром, воин Ханна Рапп". Президент WBC Маурисио Сулейман назвал погибшую "выдающейся боксершей и важным членом боксерской семьи".

Бывшая соперница Рапп Тиара Браун также почтила ее память. По словам чемпионки мира, Ханна была "лучшей соперницей", с которой ей доводилось встречаться на профессиональном ринге.