УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Александрия" – "Динамо": где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
222
'Александрия' – 'Динамо': где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

Киевское "Динамо" в субботу, 13 апреля, проведет свой поединок 24-го тура чемпионата Украины по футболу в розыгрыше Премьер-лиге. Подопечные Александра Шовковского на стадионе "Ника" сыграют с местной "Александрией", которая занимает 11-е место в турнирной таблице.

Поединок начнется в 15:30. Встреча будет транслироваться на телеканале UPL.TV, который доступен в сети многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.

"Александрия" – "Динамо": где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

Провайдер

Охват

Ссылки

sweet.tv

Вся Украина

https://sweet.tv/

VodafoneTV

Вся Украина

https://tv.vodafone.ua

Киевстар ТВ

Вся Украина

https://tv.kyivstar.ua/ru/

Setanta Sports

Вся Украина

https://app.setantasports.com/

youtv

Вся Украина

https://youtv.ua/

VOLIA

Вся Украина

https://tv.volia.com

OmegaTV

Украина

https://omegatv.ua

Спутниковое телевидение:

Провайдер

Охват

Ссылки

VIASAT

Вся Украина

https://viasat.com.ua

IPTV:

Провайдер

Охват

Ссылки

Круг.ТВ

Киев

https://kolo.tv

Корбина

Киев

https://corbina.ua/

IPNet

Киев

https://ipnet.ua

Network.lviv

Львов

https://network.lviv.ua

Ultra

Львов

  

АСТРА

Львов

https://astra.in.ua

KIM

Калуш

https://www.kim.in.ua

Infomir

Одесса

https://www.infomir.com.ua j

Soho

Одесса

  

Wild Park

Николаев, Николаевская обл.

https://wildpark.net

LocalNet

Киев

https://lan.ua

Vinteleport

Винница

http://www.vinnitsa.com

KOMITEX

Львов

https://komitex.net

Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV:

Провайдер

Охват

Ссылки

Шторм ТВ

Кропивницкий

https://www.shtorm.net

CatNet

Подольск

https://ru-cat.net/internet/podilska-gromada/podilsk/

ГОК

Горишние Плавные

http://trkgok.pl.ua

СВС-ТВ ТК ЧП

Миргород, Пирятин

https://www.svs.pl.ua

Eurolan

Киев

https://eurolan.ua

ТИМ (Прилуки)

Прилуки

https://tim.ua

BRIZ

Одесса

https://www.briz.ua

МАКСНЕТ

Харьков

https://maxnet.ua/ru/

Международные OTT платформы:

Провайдер

Охват

Ссылки

LaLiga+

Весь мир (кроме стран-агрессоров)

https://www.laligaplus.laliga.com

OneFootball

Весь мир (кроме стран-агрессоров)

https://onefootball.com/

PANDA Interactive

США, Канада, Великобритания

https://watchupl.com

GoNet

Чехия + Евросоюз

https://www.gonet.tv

Setanta Sports

Грузия, Молдова

https://setantasports.com

Матч также доступен бесплатно для новых пользователей сервиса Youtv: смотреть онлайн. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться.

Команды уже встречались в нынешнем сезоне УПЛ. В октябре минувшего года в Киеве они выдали совершенно роскошный поединок. в котором гости дважды отыгрывались, но затем пропустили от хавбеков "Динамо" Владимира Бражко и Виталия Буяльского в последнюю 10-минутку.

"Александрия" – "Динамо": где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций
"Александрия" – "Динамо": где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

Как сообщал OBOZ.UA, экс-футболист молодежной сборной Украины Владислав Супряга, выигрывавший в свое время чемпионат мира U-20, с большой вероятностью покинет киевское "Динамо".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!