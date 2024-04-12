"Александрия" – "Динамо": где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций
Киевское "Динамо" в субботу, 13 апреля, проведет свой поединок 24-го тура чемпионата Украины по футболу в розыгрыше Премьер-лиге. Подопечные Александра Шовковского на стадионе "Ника" сыграют с местной "Александрией", которая занимает 11-е место в турнирной таблице.
Поединок начнется в 15:30. Встреча будет транслироваться на телеканале UPL.TV, который доступен в сети многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.
Спутниковое телевидение:
IPTV:
Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV:
Международные OTT платформы:
Матч также доступен бесплатно для новых пользователей сервиса Youtv: смотреть онлайн. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться.
Команды уже встречались в нынешнем сезоне УПЛ. В октябре минувшего года в Киеве они выдали совершенно роскошный поединок. в котором гости дважды отыгрывались, но затем пропустили от хавбеков "Динамо" Владимира Бражко и Виталия Буяльского в последнюю 10-минутку.
Как сообщал OBOZ.UA, экс-футболист молодежной сборной Украины Владислав Супряга, выигрывавший в свое время чемпионат мира U-20, с большой вероятностью покинет киевское "Динамо".
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