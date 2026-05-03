'Динамо' забило гол с центра поля, но проиграло 'Шахтеру' в центральном матче 26-го тура УЛП. Видео

"Динамо" проиграло "Шахтеру" в центральном матче 26-го тура украинской Премьер-лиги и лишилось теоретических шансов защитить свой титул чемпионов страны. Поединок на поле киевского стадиона им. Лобановского завершился со счетом 1:2. Подопечные Арды Турана могут оформить чемпионство уже в следующем туре, если победят "Полтаву".

Видео дня

С первых минут команда из Донецка столкнулась с серьезными трудностями при попытках вскрыть насыщенный средний и низкий блок соперника. Несмотря на активные вбегания и рывки инсайдов в начале встречи, "Шахтер" не сумел наладить передачи за спину обороны киевлян и не создал системного давления.

Ключевой эпизод 1-й половины случился на 17-й минуте. При закрытом центре ожидается игра через передачи между линиями, однако такие попытки приводили к мгновенному прессингу со стороны "Динамо" и потерям мяча. Именно после такого отбора Матвей Пономаренко забил фантастический гол с центра поля.

Во втором тайме рисунок встречи поменялся. Уже на 50-й минуте не без помощи рикошета Лассино Траоре сделал счет 1:1.

Гости больше прессинговали, использовали защитников при позиционных атаках и на 68-й минуте Траоре сделал дубль.

Игорь Костюк попытался заменами освежить игру, выпустив Огундана вместо Ярмоленко и Яцыка вместо Буяльского. Именно Яцик имел убойный момент в концовке, чтобы спасти свою команду от поражения, но не попал по пустым воротам с двух метров.

Вышедший на замену Герреро своим первым касанием забил гол, однако после просмотра ВАР судья отменил взятие ворот.

После этой победы "Шахтер" набрал 63 очка и практически гарантировал себе победу в УПЛ. "Динамо" с 47 пунктами идет 4-м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!