Официально. 'Шахтер' подписал футболиста сборной Бразилии

"Шахтер" договорился о переходе 17-летнего бразильца Бруниньйо из "Атлетико Паранаенсе", сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины. Игрок присоединится к команде после достижения совершеннолетия летом 2026 года.

Видео дня

Донецкий клуб согласовал трансфер вингера и подписал с ним контракт сроком на три года. Футболист официально станет игроком "оранжево-черных" в августе 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.

Бруниньйо, полное имя Бруно Брага Рамос, является воспитанником академии "Атлетико Паранаенсе", где выступал за юношеские и молодежные команды с 2021 года. В январе 2026 года он дебютировал за основной состав и провел 16 матчей: шесть в бразильской Серии А и десять в чемпионате штата Паранаэнсе, забив четыре мяча.

28 марта 2026 года футболист дебютировал за молодежную сборную Бразилии U20. В первом матче он оформил два гола и отдал одну результативную передачу.

Бруно Брага Рамос родился 16 августа 2008 года в Сан-Паулу. Его основная позиция на поле: атакующий полузащитник. Ранее он выступал за "Атлетико Паранаенсе".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!