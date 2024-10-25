Абсолютный чемпион мира из РФ поставил условие Усику для проведения боя

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) выразил готовность подраться с Александром Усиком (22-0, 14 КО). При этом боксер, который позорно прячется под флагом Канады, поставил нелепое условие нашему соотечественнику для проведения такого поединка.

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Об этом Бетербиев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Боксер, который называет своим братом главаря Чеченской Республики Рамзана Кадырова, отметил, что оба соперника для организации боя должны сменить свои нынешние весовые категории.

"Реален ли этот бой? Реален. Если он спустится в первый тяжелый вес, а я поднимусь. Тогда этот бой можно сделать. Мне был бы интересен этот бой", – сказал Бетербиев.

Ранее он жаловался на то, что многие болельщики и эксперты обвиняют его в зависти к украинскому суперчемпиону.

Отметим, что боксеры встречались несколько раз на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров.

Как сообщал OBOZ.UA, Рамзана Кадырова унизили в Саудовской Аравии во время боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

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