Абсолютная чемпионка Бразилии по художественной гимнастике умерла в 18 лет

В Бразилии на 19-м году жизни скончалась чемпионка страны по художественной гимнастике Изабель Марциняк, считавшаяся одной из самых талантливых спортсменок своего поколения. Смерть спортсменки подтвердили в Федерации гимнастики штата Парана, сообщив, что она долгое время боролась с тяжелым заболеванием.

Марциняк умерла в среду, 24 декабря, в Куритибе. По данным местных СМИ, она проходила лечение от лимфомы Ходжкина и скончалась в больнице Nossa Senhora das Graças. Прощание с гимнасткой состоялось на четверг, 25 декабря на кладбище Jardim Independência.

Руководство Федерации выступило с официальным заявлением, отметив вклад Марциняк в развитие вида спорта.

"С большим прискорбием сообщаем о смерти бывшей гимнастки Изабель Марциняк . Она стала частью истории клуба Agir, где добилась значимых успехов и блистала на чемпионатах штата Парана и Бразилии. Среди ее последних достижений — титул чемпионки в составе взрослого трио клуба Agir в 2023 году, что стало результатом ее самоотдачи и командного духа", — говорится в некрологе.

Также в заявлении подчеркивается, что спортивный путь Изабель и ее отношение к гимнастике останутся примером для будущих поколений спортсменов.

За свою карьеру Марциняк добилась заметных успехов на национальном уровне. В 2021 году она стала абсолютной чемпионкой Бразилии на турнире Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica "Ilona Peuker", который проходил во Флорианополисе, а также завоевала первое место в упражнении с мячом и второе — в упражнении с лентой.

Из-за болезни Изабель была вынуждена приостановить тренировки. В начале 2025 года ее семья даже организовала сбор средств, чтобы покрыть расходы на лечение.

"Наша любимая и дорогая дочь уснула навсегда. Сегодня она отдыхает после года борьбы за свою жизнь. Иисус будет помнить её любовь, веру и верность до конца. Более подробная информация о поминках будет опубликована позже", – написала в Instagram мать спортсменки

