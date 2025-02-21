'А правда, что..?' Чемпионка ОИ рассказала, что обсуждала с европейцами об Украине

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Пидгрушная пожаловалась на то, что в Украине до сих пор нет ни одного качественного биатлонного стадиона. По ее словам, это одна из главных проблем в этом виде спорта, которая уже сейчас сказывается на результатах наших представителей на международных турнирах.

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Об этом Пидгрушная заявила в интервью порталу sportbusiness.media. Титулованная биатлонистка, которая также выигрывала "золото" чемпионата мира, подчеркнула, что европейские соперники удивлялись условиям для тренировок спортсменов в нашей стране. Она также призвала пропагандировать занятия биатлоном.

"У нас и так были проблемы с базами, к тому же многие из них пострадали от обстрелов. То есть и так небольшое количество объектов еще больше уменьшилось. Мы еще даже когда выигрывали на пике своей карьеры, европейцы нас спрашивали: "А правда, что у вас нет ни одного стадиона?". Мы отвечали: "Ну да". До сегодняшнего дня в Украине нет ни одного стадиона, который бы отвечал европейским стандартам и категориям. Должна быть пропаганда. Должно быть и телевидение, и соцсети. Я бы сказала, что это касается не только биатлона, а всех видов спорта", – сказала Пидгрушная.

Накануне на чемпионате мира-2025 сборная Украины по биатлону установила исторический антирекорд в одиночной эстафете.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский биатлонист Антон Дудченко выступил с жестким заявлением после провала в гонке ЧМ-2025.

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