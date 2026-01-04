8000 километров песка и скорости: что такое Ралли 'Дакар', которое стартует сегодня

Ее называют одним из самых сложных испытаний для гонщиков. Эта гонка мечта многих, но выдержать темп могут далеко не все. Ралли "Дакар" – одна из самых длинных гонок в мире, которая ежегодно собирает миллионы зрителей у экранов. В этом году обещают красивые трассы и изнурительные маршруты. OBOZ.UA рассказывает о правилах и главных ожиданиях заезда на 8 тысяч километров.

Что такое ралли "Дакар"?

Первая гонка была в 1979-м и проходила из Парижа в город Дакар в Сенегале, отсюда и название. Иронично, что гонку смертельно опасными дюнами придумал и организовал Тьери Сабин, который сам потерялся в пустыне и едва там не погиб. По оригинальному маршруту Париж — Дакар гонка проводилась только до 1992-го года: с этого времени были направления Париж — Кейптаун (через всю Африку; в разы больше оригинала), Дакар — Агадес (чисто африканская трасса), Гранада — Дакар и даже круг из столицы Франции и обратно. В 2003-м была первая гонка, которая отошла от канона (из Марселя в египетский Шарм-эш-Шейх) – и с этого момента организаторов прорвало, потому что с 2009-го по 2018-й гонку проводили аж в Латинской Америке (Перу, Чили, Аргентина, Боливия).

В отличие от Формулы-1, NASCAR или Ле-Мана, здесь за руль садятся не только профессионалы. Наравне с большими именитыми гонщиками ездят и любители, причем, их часто больше, чем мастеров. Современное ралли "Дакар" от оригинала имеет только название, потому что с 2020-го заезды проводят исключительно на территории Саудовской Аравии. Но это все еще один из самых зрелищных видов спорта и одна из главных гонок планеты, о которой каждый слышал хотя бы раз. Это одна из самых длинных дистанций на планете, среди профессионалов так точно. Несмотря на перенос в СА, ралли сохраняет свой дух – это все еще о сложном рельефе, песке и проверке собственной выносливости. Почувствуйте атмосферу прошлогоднего этапа:

На чём ездят?

3-го января прошел первый предварительный этап, был определен стартовый порядок. Сегодняшнее ралли – это смесь различных видов транспорта, главных соревновательных групп 5: мотоциклы, квадроциклы, автомобили всех видов, внедорожники и грузовики. "Дакар" это не только о духе соперничества, это еще и о возможности показать свою разработку, что она может ехать где угодно и при любых условиях. Да, это немного переработанные и улучшенные транспортные средства, но часто производители пытаются сохранить ключевые характеристики машины или байка, чтобы он выглядел как с завода для массовой аудитории.

Какой маршрут у ралли?

Маршрут начнется и финиширует в Янбу – это 300-тысячный город в Саудовской Аравии, огромный нефтяной порт. Участникам предстоит пройти несколько пустынных этапов и даже заехать в ранее не разведанные регионы. После "Дакара" будет еще 4 ралли-рейда FIA: Португалия, Аргентина, Марокко и Абу-Даби. Но именно январская гонка традиционно является кульминацией, которая задает темп и настроение всего года.

Будет целых 13 этапов! В этом году маршруты проложили так, чтобы аж 5 тысяч километров из восьми прошли через пустынные дюны, где можно развить большую скорость и надеяться только на свои умения покорять песок. Также каждый день ралли охватывает узкие каменистые тропы и горные перевалы. А еще гонка проходит через древний город-оазис Аль-Ула, живописную петлю вокруг Вади-ад-Давасир, дюны Биша и русло реки Аль-Хенакия, а также столицу Эр-Рияд, прежде чем вернуться в Янбу. Давайте посмотрим на них поближе.

Из-за изнурительности условий гонки, ехать будут 13 дней из 14, чтобы участники могли одни сутки отдохнуть. Ежедневно в плане сотни километров бездорожья и песка под палящим солнцем: самая короткая гонка будет только на 428 километров (5 этап), самая длинная – аж на 920 (6 этап)! Затем гонщикам дают день передышки, но все для того, чтобы сразу вернуться к еще почти 876 км, где можно легко заблудиться среди дюн.

Вообще каждый день имеет свою особенность. Например, первый марафонский заезд (9 этап) предусматривает 531 километр по почти ровной местности. Но каждая ошибка здесь будет стоить итогового места, потому что объедут как стоячего. Почти безостановочное и пологое передвижение по пустыне на несколько тысяч километров прервется на 12 этапе, где начинается испытание каньонами и камнями, еще и надо преодолеть перевалы. Последний, 13-й этап, самый короткий и во многом решающий: это несколько сотен километров, 50 из которых в направлении финального города Янбу, вдоль берега Красного моря. Словом, каждый найдет здесь что посмотреть. Даже просто пейзажи.

В 2026-м решили добавить новинку

На многих этапах есть бивуаки – большие передвижные города со станциями ремонта авто, зонами отдыха и питания. Еще там работают медики, штабы команд, организаторы ралли и журналисты. Но в этом году будет нововведение: кроме бивуаков, кое-где будут промежуточные пункты обслуживания. Там водители смогут получить новые шины для байков, авто или грузовиков, а также выполнить оперативный ремонт для сохранения места на трассе и целостности машины. Длиться они будут всего несколько минут, но для пилотов и этого будет достаточно для восстановления сил.

Что будет, если потеряться в пустыне?

Пилоты изучают направления перед стартом, ведь это тысячи километров пустыни, где дожди бывают чаще людей. Трасса обычно прокладывается по дорогам общего пользования, но не ждите там асфальт или хотя бы указатели. В январе, по прогнозам синоптиков, не ожидаются сильные пылевые бури, но пылевой туман возможен; это изрядно усложняет навигацию и прохождение маршрута, особенно для двухколесных. Поэтому потеряться легче легкого.

Прецедентов было немало, поэтому современное ралли "Дакар" невозможно без устройств безопасности. Каждый участник получает трекеры и навигационные устройства. Команда может видеть своего гонщика через спутник – если будет критическая ситуация, ему помогут. Еще есть устройство для навигации самих пилотов, на спецучастках оно покажет, куда ехать дальше. Если кто-то заблудился в пустыне, достаточно ввести код и программа покажет, где следующая точка маршрута. Впрочем "бесплатно" это не будет, участник получит временной штраф к своему итоговому результату. Ориентироваться можно только по приблизительной схеме движения, тогда как за GPS экипаж дисквалифицируют.

Ралли "Дакар" в очередной раз проходит вне традиционной трассы, но атмосфера гонки живет. Куча механиков, передвижные города и тысячи километров по пустыне. Нынешний заезд обещает стать настоящим испытанием не только выносливости, но и новаций и приспособления к тяжелым условиям рельефа. Зрелище в Саудовской Аравии проходит по живописным дюнам и сложным скалам, часто без дорог и будет радовать нас ближайшие две недели. Время узнать – кто напишет историю 49-го заезда?