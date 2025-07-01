8-й сезон в НБА: стало известно, где продолжит карьеру украинец Михайлюк

"Юта Джаз" гарантировала контракт украинского атакующего защитника Святослава Михайлюка на следующий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Нашему соотечественнику гарантировали 3,68 миллиона долларов зарплаты, которая до этого была негарантированной.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, сообщил инсайдер Майкл Скотто. Святослав начнет свой второй сезон в составе "Джаз" – прошлым летом он подписал четырехлетнее соглашение.

У "джазменов" было время до 30 июня, чтобы принять решение по контрактам Михайлюка и Джонни Джузенга. Выбор сделали в пользу украинца, тогда как Джузенг стал свободным агентом.

В прошлом сезоне Михайлюк сыграл 38 матчей за "Юту", из них 13 – в старте, набирая в среднем 8,8 очка, 2,4 подбора и 2,0 передачи.

Следующий сезон станет для Михайлюка восьмым в НБА. С момента драфта 2018 года, где его выбрал "Лейкерс", он выступал за "Детройт", "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк", "Шарлот", а также стал чемпионом в составе "Бостона".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!