XXXIII летняя Олимпиада во Франции, девиз которой был "Игры открыты для всех", – уже история.

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Олимпиада-2024 была в центре внимания OBOZ.UA. Напомню, 10 714 атлетов из 206 стран разыгрывали 329 комплектов наград, а это 5084 медали в 32 видах спорта. К 28-ми основным видам во Франции добавились еще четыре: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг. На пьедестал почета поднимались представители 90 стран.

На Играх был установлен 21 мировой рекорд в девяти видах спорта: легкой атлетике, велоспорте, стрельбе, тяжелой атлетике, стрельбе из лука, плавании, гребле на байдарках и каноэ, современном пятиборье, скалолазании. Четыре мировых рекорда установили пловцы, а спортсмены из США являются авторами семи мировых рекордов на аренах Франции.

Организация и проведение Игр обошлись Франции в сумму около 9 миллиардов евро. Порядок на Олимпиаде обеспечивали 45 тысяч полицейских и жандармов, а несколько тысяч зарубежных блюстителей порядка оказывали им помощь.

На трибунах спортивных арен Парижа и других городов страны в дни Олимпиады побывало порядка 9 миллионов зрителей, причем это были не только французы. Особой популярностью пользовались соревнования по баскетболу, легкой атлетике, футболу, а также церемонии открытия и закрытия.

Впервые две международные федерации установили призовые для представителей своих видов спорта. Победители всех видов легкоатлетической программы получат по 50 тысяч долларов, а эстафетные команды эту сумму призовых разделят между ее участниками. Щедрой оказалась и федерация бокса. Золотая медаль была "оценена" в 100 тысяч долларов, серебряная – 50 000, бронзовая – 25 000. При этом есть важное уточнение: чемпионы и призеры получат половину от указанной суммы, по 25% достанется их тренерам и Национальным олимпийских комитетам.

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Продолжим тему призовых. Многие страны пожелали также поощрять своих спортсменов за успешные выступления. OBOZ.UA ознакомил вас с тем, кто из украинских спортсменов и сколько получит заслуженных призовых получит за свое выступление на французских аренах. А какими были призовые за медали в других странах?

Вашему вниманию пятерка самых "щедрых":

1. Гонконг – 768 тысяч долларов за "золото", 384 тысячи за "серебро", 192 тысячи за "бронзу".

Спортсмены Гонконга завоевали 2 золотые и 2 бронзовые награды.

2. Сингапур – 745 тысяч долларов за "золото", 373 тысячи за "серебро", 186 тысяч за "бронзу".

Олимпийцы Сингапура выиграли 1 бронзовую медаль.

3. Индонезия – 300 тысяч долларов за "золото", 150 тысяч за "серебро", 60 тысяч за "бронзу".

Олимпийцы Индонезии завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медали.

4. Израиль – 271 тысячу долларов за "золото", 216 тысяч за "серебро", 135 тысяч за "бронзу".

В активе спортсменов Израиля 1 золотая, 5 серебряных и 1 бронзовая медали.

5. Казахстан – 250 тысяч долларов за "золото", 150 тысяч за "серебро", 75 тысяч за "бронзу".

Олимпийцы Казахстана завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

В общекомандном медальном зачете тройка лучших олимпийских сборных выглядит следующим образом:

США – 126 медалей (40 золотых, 44 серебряных, 42 бронзовых)

Китай – 91 (40+27+24)

Япония – 45 (20+12+13)

Вот как поощряли своих спортсменов-медалистов в этих странах:

США – 38 тысяч долларов за "золото", 23 тысячи за "серебро", 15 тысяч за "бронзу".

Япония – 32 тысячи долларов за "золото", 13 тысяч за "серебро", 6 тысяч за "бронзу".

О Китае данных нет.

Сколько медалей завоюют на Олимпиаде-2028 спортсмены США, Китая, Японии, Украины, а также какими будут призовые для них на Играх в Лос-Анджелесе – узнаем через четыре года. Американский мегаполис в третий раз примет Олимпийские игры. Надеемся, на его спортивных аренах успешно выступят олимпийцы нашей страны.