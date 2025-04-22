Шесть отборочных матчей ЧМ-2026 в европейской группе проведет осенью национальная сборная Украины. Вот их календарь:

Видео дня

5 сентября Украина – Франция,

9 сентября Азербайджан – Украина,

10 октября Исландия – Украина,

13 октября Украина – Азербайджан,

13 ноября Франция – Украина,

16 ноября Украина – Исландия.

Победители 12 отборочных групп получают прямую путевку в финальный турнир. 12 сборных, которые в своих группах будут вторыми и 4 победителя групп чемпионата Лиги наций-2024/2025 станут обладателями еще 4 путевок, выяснив отношения в стыковых матчах плей-офф. Европейский футбол на ЧМ-2026 будут представлять 16 сборных. Так бы хотелось среди 48 финалистов увидеть и сборную Украины.

Итоги минувшего сезона

В сезоне-2024 сборная страны под руководством Сергея Реброва провела 14 матчей. Шесть из них в розыгрыше Лиги наций, 5 – в рамках Евро-2024 (2 в плей-офф и 3 в финальном турнире). Еще три игры были товарищескими. На счету нашей команды 6 побед, 4 ничьих и 4 поражения, 19 забитых мячей, 17 пропущенных.

К подготовке и проведению официальных матчей в минувшем сезоне Ребров привлек 36 игроков, 16 из них выступают в зарубежных клубах. Некоторые из них сыграли по 11 игр - Забарный, Матвиенко, Яремчук, Судаков. Шестеро так и не вышли ни разу на поле. Кого из игроков и из каких клубов привлечет Ребров к подготовке к шести отборочным осенним матчам, решит он сам. Ведь главный тренер отвечает за результат.

Выбор УАФ

УАФ назвала лучших игроков сборной Украины в сезоне-2024. В опросе принимали участие специалисты, тренеры, болельщики.

В номинации "Лучший игрок сборной" победил 23-летний защитник английского клуба "Борнмут" Илья Забарный. Он сыграл от стартового до финального свистка в 13 из 14 матчах.

В номинации "Лучший дебютант" победил 26-летний полузащитник "Александрии" Иван Калюжный. А в номинации "Прогресс года" равных не оказалось 22-летнему полузащитнику "Динамо" Владимиру Бражко.

Лучшим матчем сборной назван поединок нашей команды в решающем раунде плей-офф отбора на Евро-2024 со сборной Исландии. Победа в нем 2:1 принесла нам путевку в финальный турнир.

"Лев матча" Таким болельщики четыре раза называли Михаила Мудрика, игрока "Челси".

Главный тренер

Сергей Станиславович Ребров родился 3 июня 1974 года в Горловке. Карьера игрока. "Шахтер" Донецк (1990-1992), "Динамо" Киев (1992-2000, 2005-2007), "Тоттенхэм" Англия (2000-2002), "Фенербахче" Турция (2003-2004), "Вест Хэм" Англия (2004-2005), "Рубин" Россия (2008-2009). Национальная сборная Украины - 75 матчей, 15 мячей. 9-кратный чемпион Украины (1993-2000, 2007). 7-кратный обладатель Кубка страны (1993, 1996, 1998-2000, 2006, 2007). Лучший бомбардир чемпионата Украины 1997-1998 (22 мяча). Рекордсмен по количеству забитых мячей за украинские клубы во всех турнирах и сборную (189). Второй в списке самых результативных игроков чемпионата Украины. (123 мяча в 268 играх).

Карьера тренера. "Динамо" U21 (2009-2010). "Динамо" (ассистент, 2010-2014), "Динамо" (главный тренер, 2014-2017), "Аль-Ахли" Саудовская Аравия (2017-2018), "Ференцварош" Венгрия (2018-2021), "Аль-Айн" ОАЭ (2021-2023). 2-кратный чемпион Украины (2015, 2016), 2-кратный обладатель Кубка страны (2014, 2015), обладатель Суперкубка Украины (2016), чемпион Венгрии (2019-2021), чемпион ОАЭ (2022), обладатель Кубка лиги ОАЭ (2022).

Вот что сказал Сергей Ребров об отборочных матчах, которые осенью ожидают его подопечных.

- Соперники сильные, но и в матчах с ними можно набирать очки. Фаворит нашей группы – сборная Франции, серебряный призер предыдущего мундиаля. Сложно играть в Исландии. На своем поле эта сборная играет очень мощно. Многие ее футболисты выступают в топ-чемпионатах. Сборная Азербайджана постарается не огорчить своих болельщиков. Планируем перед отбором провести несколько товарищеских матчей. Болельщики ожидают от нас хорошей игры. Будем стараться, будем бороться.